Silvio Berlusconi e Marta Fascina "pastorelli" del presepe: eccoli in posa con le loro statuine (Dudù compreso)

Silvio Berlusconi e Marta Fascina si accingono a trascorrere il primo Natale insieme dopo la cerimonia che lo scorso marzo ha ufficializzato la loro unione. In omaggio alla coppia inseparabile da circa due anni, il celebre laboratorio napoletano di Gerry Di Virgilio, specializzato nella realizzazione delle stuatuine con le fattezze dei prsonaggi noti resi protagonisti del presepe come moderni pastorelli, ha realizzato anche quelle dedicate a entrambi. L'ex premier e la compagna 32enne hanno quindi posato sul settimanale Chi con le piccole sculture di terracotta provenienti da San Gregorio Armeno. E anche il celeberrimo barboncino Dudù è stato rappresentato a dovere insieme a loro, sorridenti ed eleganti nella caratteristica rappresentazione recapitata direttamente ad Arcore come regalo natazio.

Berlusconi ai giocatori del Monza: "Se vincete faccio arrivare un pullman di tr.."

E c'era anche lei, Marta Fascina, alla serata natalizia del Monza calcio con la squadra e gli sponsor durante la quale Silvio Berlusconi si è lasciato andare a una battuta che fa discutere. Dopo aver fatto i complimenti al mister Raffaele Palladino ("Bravo, simpatico, gentile"), Berlusconi ha detto che per dare uno stimolo in più ai giocatori ha fatto loro una promessa: "Se vincete con Juve e Milan faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di t...e". La battuta è stata pronunciata al microfono martedì sera alla cena di Natale all'U-Power Stadium di Monza nel discorso di auguri.