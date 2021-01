Gli auguri di Silvio Berlusconi in foto con la compagna Marta Fascina e la figlia Marina

Sorridente, circondato dalla figlia Marina e dalla fidanzata Marta Fascina (più il cane), Silvio Berlusconi augura a tutti buon anno dal suo profilo Instagram.

“Lasciamo alle spalle un anno fra i più difficili della storia contemporanea – scrive il leader di Forza Italia – Alcuni di noi hanno avuto la fortuna di poter festeggiare il nuovo anno nel calore della famiglia e degli affetti più cari. Il mio pensiero affettuoso va soprattutto a chi invece sta trascorrendo il Capodanno lontano dalle persone amate, a chi sta soffrendo per il Covid o per altre malattie, ai medici che oggi lottano per salvare tante vite umane”.

Berlusconi poi aggiunge: “Accogliamo il nuovo anno con la speranza concreta che sia quello della svolta. Grazie ai vaccini, all’impegno dei medici e dei ricercatori, al senso di responsabilità dimostrato dagli italiani, il 2021 sarà l’anno del ritorno ad una vita normale e della ripartenza per l’Italia e per il mondo. A tutti gli italiani l’augurio di poter realizzare nel 2021 i desideri più belli che ciascuno porta nel cuore, per sé e per le persone che ama”.

Chi è Marta Fascina

Nata il 9 gennaio 1990 a Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, Marta Fascina è stata eletta alle politiche del 2018 alla Camera dei Deputati, con il proporzionale nella lista di Forza Italia nella circoscrizione Campania 1. Dal giugno 2018 è segretario della IV commissione Difesa della Camera. Laureata in Lettere e Filosofia, residente a Portici (Napoli), Marta Fascina ha all'attivo esperienze come addetta stampa nell'ufficio comunicazione del Milan e ha firmato diversi articoli per ll Giornale.