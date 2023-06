Berlusconi, le condoglianze di Ilary Blasi a Silvia Toffanin

Sono giornate difficili per la famiglia Berlusconi, che ieri ha perso il suo faro. Silvio Berlusconi lascia 5 figli e 17 nipoti, oltre alla compagna Marta Fascina - che gli è stata vicino fino all'ultimo e proprio oggi, in un'intervista al Corriere, ha dichiarto di aver perso "l'amore della sua vita" - e tanti amici e collaboratori, anche loro rimasti senza un importante punto di riferimento.

Parole di cordoglio stanno arrivando da più di 24 ore dal mondo della politica, che ha visto il Cavaliere tra i suoi più grandi protagonisti degli ultimi trent'anni, ma anche del calcio e della tv, le altre sue due passioni. Con un messaggio semplice, pubblicato tra le storie Instagram, Ilary Blasi ha fatto arrivare le sue condoglianze alla famiglia di Silvio Berlusconi e in particolar modo alla sua amica Silvia Toffanin, compagna di Pier Silvio Berlusconi dal quale ha avuto i figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

"La televisione è stato il cuore della sua via e nella televisione ha messo il cuore" ha scritto Ilary Blasi, concludendo: "Sono molto vicina alla sua famiglia e a Silvia, a cui faccio le mie condoglianze". Silvia Toffanin non ha profili social e non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla morte del suocero.