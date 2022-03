Berlusconi e Fascina, oggi "il matrimonio": dal dubbio sulla presenza di Piersilvio allo scambio dei regali

Silvio Berlusconi e Marta Fascina si sposano oggi, sabato 19 marzo 2022. O meglio, più che sposarsi, il leader di Forza Italia e la deputata azzurra celebrano la loro unione con un rito all'americana privo dei classici effetti giuridici derivanti dalle nozze, ma comunque altamente simbolico per suggellare il loro legame. Ad eccezione della smentita del cavaliere di un mese fa, da parte dei diretti interessati non è trapelato nulla sull'evento che però, in queste ore, si arricchisce di indiscrezioni inerenti anche l'organizzazione e possibili assenze.

Berlusconi si sposa, Piersilvio non ci sarà?

Già nei giorni scorsi si parlava di presunte perplessità manifestate dai più stretti collaboratori di Berlusconi che gli avrebbero sconsigliato di festeggiare l'unione con Marta Fascina in un periodo segnato dalla guerra in Ucraina. Alla fine, però, tutto è rimasto come deciso, con la cerimonia prevista per oggi a mezzogiorno a Villa Gernetto, residenza di Lesmo, alla presenza di 60 invitati. Tra loro, tuttavia, secondo quanto riportato dal Corriere, potrebbe mancare una presenza importante, quella di Piersilvio, descritto come non particolarmente favorevole a partecipare ad eventi affollati in tempi di Covid. Presenti, invece, sarebbero tutti gli altri figli, dunque Marina, Barbara, Eleonora e Luigi.

Gli invitati

Insieme ai figli di Berlusconi, sarebbero presenti anche le loro famiglie e, naturalmente, quella di Marta Fascina. Tra gli invitati, poi, amici come Gianni Letta, Fedele Confalonieri, Adriano Galliani, Marcello Dell’Utri, Licia Ronzulli, Antonio Tajani, Anna Maria Bernini e Paolo Barelli, Valentino Valentini. Nessun ministro né altri azzurri, racconta ancora il Corriere, che riporta anche le confidenze di chi il mancato invidio lo avrebbe preso con sollievo e di coloro che, al contrario, non avrebbe gradito l'esclusione.

I regali e la festa

La cerimonia dovrebbe iniziare con il tradizionale scambio di promesse d’amore da parte degli sposi, ma senza un officiante. Le indiscrezioni, inoltre, raccontano che i due si sono scambiati doni reciproci, ovvero un solitario per lei e il calco dell’intreccio delle mani dei due per lui. Al rito segue il pranzo con menù del ristorante tri-stellato "Da Vittorio" e il taglio della torta di tre piani, quanti sono gli anni d’amore vissuti da Berlusconi e Fascina (53 anni in meno del compagno ottantacinquenne).

Quanto al look, pare che Marta Fascina indosserà quattro abiti nel corso della giornata, ma tutto, come si diceva, resta nell'alea delle indiscrezioni. Occhio ai social, dunque: chissà che non arrivi almeno uno scatto che ufficializzi l'unione.