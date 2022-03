Berlusconi e Fascina, il video e le foto delle nozze: "Marta mi ha dato tanto amore"

Annunciato come matrimonio, poi derubricato a 'nozze non nozze', alla fine definito anche il 'Marta day', per la tenacia con cui Marta Fascina, la compagna da oltre due anni di Silvio Berlusconi, ha voluto difendere il suo grande giorno, anche se dalla solennità del matrimonio si è passati a una più semplice e meno impegnativa, anche giuridicamente parlando, festa d'amore.

Sabato 19 marzo 2022, a Villa Gernetto, a Lesmo, in Brianza, Silvio e Marta si sono scambiati le promesse d'amore nella piccola cappella situata all'interno della residenza settecentesca. Completo di Armani blu con un mughetto all'occhiello per il cavaliere, abito in pizzo francese color avorio per la compagna, con corpetto, mezzo colletto e casta scollatura a V creato dallo stilista Antonio Riva (lo stesso che ha firmato il vestito di Veronica Lario alle nozze di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli), con ampio strascico e bouquet sempre di mughetto per far pendant con quello all'occhiello dell'ex premier. Due le torte: una a tre piani voluta da Fascina a simboleggiare i quasi tre anni di fidanzamento con il leader di Forza Italia e una alle mele, la preferita dallo "sposo". Come bomboniera una piccola scatoletta azzurra di confetti.

Le parole di Silvio Berlusconi

"Sono felice di avere le persone che mi sono care qui con me in questa giornata", le parole del leader di Fi, pronunciate davanti ai figli e ai nipoti, tutti tranne Pier Silvio, pare in isolamento (venerdì tampone per tutti gli invitati). E ancora: "Marta mi ha aiutato e mi ha dato tanto amore" avrebbe aggiunto lo sposo rivolgendosi alla compagna Marta Fascina e ribadendo la sua felicità anche per aver riunito la sua famiglia, che ama immensamente, e gli amici più cari, soprattutto dopo aver vissuto un momento molto difficile per la sua salute.

Tra loro Fedele Confalonieri, Gianni Letta, Marcello Dell'Utri, Niccolò Ghedini, il medico personale Alberto Zangrillo, i parlamentari azzurri Licia Ronzulli, Anna Maria Bernini, Antonio Tajani, Valentino Valentini (assente il capogruppo alla Camera, Paolo Barelli, fermato dal Covid) e il leader della Lega, Matteo Salvini. Ancora, l'amministratore delegato di Fininvest, Danilo Pellegrino, con la compagna Monica Gagliani, quello di Publitalia, Stefano Sala, Vittorio Sgarbi e Gigi D'Alessio, seduti allo stesso tavolo. Le opere di Canova presenti nella cappella e le canzoni napoletane, rispettivamente, gli argomenti di discussione tra Berlusconi, il critico d'arte e il cantante.

Berlusconi e il duetto al pianoforte con Confalonieri

Berlusconi non ha mancato di duettare al pianoforte insieme a Confalonieri con un repertorio di canzoni francesi e alla fine la classica 'O mia bella Madunina'. Tra 150 statue disposte nei giardini all'italiana, giochi d'acqua nelle fontane e getto a forma di torta in quella principale, dopo l'aperitivo servito nella Sala dei passi perduti, gli ospiti hanno raggiunto per il pranzo il Salone delle feste, accompagnati da un'ensemble di viola e tre violini.

Menù lombardo preparato del ristorante tristellato 'Da Vittorio'. Per antipasto mondeghili di vitello al limone con crema di sedano rapa; come primi gnocchetti di ricotta e patate allo zafferano, robiola e pan pepato e paccheri 'alla Vittorio', specialità dello chef a base di tre tipi di pomodoro; come secondo, tagliata di manzo al vino rosso con patata fondente e crema di carote alla cannella. Kermesse di dolci per dessert. Dalla cantina: Aneri Alto Adige Pinot bianco 2020, Aneri Alto Adige Pinot Nero 2018, Moscato Passito 'Faber' La Cantalupa Monzio Compagnoni.

Il video delle nozze e il racconto di Vittorio Sgarbi

"Una grande torta, un buon pranzo, belle parole di Berlusconi: ha detto di essere grato al cielo per avergli dato una donna che gli vuole bene. Tolta la sua famiglia e gli amici della sua cerchia più ristretta, gli unici ospiti eravamo io, Matteo Salvini e Gigi D'Alessio, che ha cantato quattro canzoni in napoletano, tra cui Malafemmena e 'O Sarracino. E' stato molto divertente" ha raccontato all'Adnkronos Vittorio Sgarbi che ha anche pubblicato sui social un video della festa in cui si vedono la sposa e alcuni invitati tra i quali Salvini, elogiato da Berlusconi come un il più grande leader italiano.

E ancora: "Il 5 maggio inauguro a Possagno una mostra con sculture di Canova, che vengono proprio da Lesmo. Una coincidenza perfetta: per questo la mia presenza era la più motivata" ha aggiunto Sgarbi che ha precisato come, nel corso della festa, non ci sia stato "alcun riferimento all'attualità politica né italiana né straniera".

(Di seguito, il video pubblicato su Facebook da Vittorio Sgarbi)

Le foto sui social

Party blindato e ristretto a soli 60 invitati, ma, come sempre capita in questi casi, a 'tradire' la privacy di un evento sono i social. Tant'è che su Instagram sono spuntate le prime foto delle 'nozze non nozze': sui profili dell'hair stylist David Vanchieri (lavora per Aldo Coppola) e della make up artist nota con il nickname @Missbaby6, sono apparsi degli 'scatti' con alcuni ospiti del matrimonio simbolico: da Matteo Salvini a Fedele Confalonieri al cantante napoletano Gigi D'Alessio. Tra gli invitati anche Giorgia Venturini che ha postato la foto del suo posto alla tavola imbandita per il pranzo con tanto di tovagliolo personalizzato (sopra è ricamato il suo nome). Allo stato, non si sa se ci saranno immagini e foto ufficiali della festa.