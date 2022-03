Dall'abito bianco al menu stellato, tutti i dettagli delle nozze di Silvio Berlusconi e Marta Fascina

Silvio Berlusconi e Marta Fascina hanno celebrato oggi, sabato 19 marzo 2022, le loro nozze simboliche, senza alcun valore legale, a Villa Gernetto, a Lesmo, in Brianza. E in queste ore emergono i dettagli dell'evento riservato a una ristretta cerchia di persone, a partire dai look degli "sposi".

I vestiti

Per la deputata azzurra, 32 anni, un abito bianco di pizzo con un lungo strascico firmato Antonio Riva e un bouquet di fiori di mughetto. Gli stessi che sono stati appuntati all'occhiello del completo blu firmato Armani di Silvio Berlusconi. Una sessantina gli ospiti che hanno preso parte a quella che era stata presentata come la "festa dell'amore". Presenti il fratello Paolo Berlusconi e i figli Marina, Barbara, Eleonora e Luigi con i nipoti. Non ha preso parte alla cerimonia invece il secondogenito Pier Silvio che avrebbe evitato di presenziare per motivazioni legate al contagio da covid. Tutti gli invitati, venerdì mattina, si sarebbero sottoposti a un tampone molecolare.

Gli invitati

Tra gli invitati Gianni Letta, Marcello Dell'Utri, Fedele Confalonieri, Adriano Galliani, Niccolò Ghedini e il medico personale del Cavaliere Alberto Zangrillo. Sulla lista anche i nomi dei parlamentari Licia Ronzulli, Anna Maria Bernini, Antonio Tajani, Valentino Valentini, Vittorio Sgarbi, l'amministratore delegato di Fininvest, Danilo Pellegrino con la compagna, l'ad di Publitalia, Stefano Sala, e il presidente della Commissione di Vigilanza della Rai, Alberto Barachini. Presente al pranzo anche Matteo Salvini, l'unico politico presente, ad eccezione di alcuni esponenti di Forza Italia. Non hanno perso la cerimonia i parenti e i familiari di Marta Fascina.

Proprio mentre nella sala principale della Villa prendeva il via il 'matrimonio simbolico', da un'ala secondaria il pullman della squadra del Monza, della quale Berlusconi è il patron e che si trovava in ritiro proprio a Villa Gernetto, è partito verso lo U-Power Stadium per la partita di serie B contro il Crotone.

Il pranzo

Dopo il "matrimonio" si è tenuto il ricevimento con il pranzo, accompagnato da un ensemble di viola e tre violini, all'interno delle sale di Villa Gernetto. Il menù prevedeva portate firmate dallo chef Cerea del ristorante stellato di Brusaporto. Nel corso del pranzo, il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri si è messo al pianoforte e ha intonato alcune canzoni, accompagnato dal cavaliere. Si è esibito anche il cantante napoletano Gigi D'Alessio. Per il taglio della torta è stato scelto un dolce a tre piani: quanti sono gli anni d’amore vissuti da Berlusconi e Fascina. Sono 53 invece gli anni di differenza di età tra i due: Silvio Berlusconi ha compiuto 85 anni lo scorso 29 settembre.

Chi è Marta Fascina

Calabrese, 32 anni, una laurea in Lettere e una carriera politica avviata tra le fila di Forza Italia ha lavorato nell’ufficio stampa e relazioni pubbliche del Milan, per poi passare alla Fondazione Milan. Prima di lei, Silvio Berlusconi è stato sposato con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, madre di Marina e Pier Silvio, poi con Veronica Lario, che lo ha reso padre di Barbara, Eleonora e Luigi e, in seguito, ha avuto una lunga relazione con Francesca Pascale, interrotta nel marzo 2020.