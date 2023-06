Chi sono i 17 nipoti di Berlusconi

Silvio Berlusconi, morto oggi, ha avuto un grande amore, oltre a quello dei figli: quello verso i 17 nipoti. L'annuncio dell'arrivo dell'ultimo nato, Tommaso Fabio, è arrivato come apertura del suo discorso al Senato in occasione della fiducia al governo Meloni, lo scorso ottobre: "Signor presidente del Consiglio, sono felice di essere qui anche perché tre ore fa ho avuto il mio diciassettesimo nipotino, evviva!" ha detto il leader di Forza Italia, soddisfatto di poter condividere l'evento in un'occasione così importante anche per aver segnato il suo ritorno nella solenne assemblea dopo nove anni.

In quell'occasione è allargata ancora, dunque, la già numerosa famiglia Berlusconi, composta dai cinque figli del cavaliere (Marina e Piersilvio, nati dal primo matrimonio con Carla Elvira Lucia Dall'Oglio, e Barbara, Eleonora, Luigi, figli nati dalle seconde nozze con Veronica Lario) e i loro rispettivi eredi: diciassette in tutto, considerando anche la bisnipote Olivia, nata dalla primogenita di Piersivilio diventanto nonno a 51 anni.

Chi sono i nipoti di Silvio Berlusconi

Tommaso Fabio, l'ultimo nato, è il secondo figlio di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli, sposati il 7 ottobre 2020 e già genitori di Emanuele Silvio. Nel 2021 Lucrezia Vittoria Berlusconi, figlia che Piersilvio ha avuto dalla modella Emanuela Mussida nel 1990, ha dato alla luce Olivia, rendendo così nonno il padre e bisnipote nonno Silvio. A novembre dello stesso anno Barbara Berlusconi, 37 anni, ha avuto il suo quinto figlio, Ettore Quinto, il terzo nato dalla relazione con il compagno Lorenzo Guerrieri, imprenditore del settore immobiliare. Prima di lui l'amministratrice delegata della holding 14 che controlla il 21,42% di Fininvest era già madre di Leone e Francesco Amos e dei maggiori Alessandro ed Edoardo, figli nati dall'ex compagno Giorgio Valaguzza. Ci sono poi i figli di Marina Berlusconi, Gabriele, nato nel 2002 e Silvio nel 2003, e i tre eredi di Eleonora, Riccardo, Flora e Artemisia, nati dalla relazione finita con Guy Binns.