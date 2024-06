Mediaset ricorda Berlusconi, Pier Silvio: "Mio padre è amore per la vita"

Ieri, lunedì 11 giungo, a un anno dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, dipendenti e collaboratori di Mediaset si sono riuniti a Cologno Monzese insieme a Pier Silvio per ricordarlo. In collegamento anche le sedi di Roma e Madrid.

"Mio padre è stato un uomo eccezionale nel vero senso della parola. Con il suo pensiero e con il suo agire ci ha insegnato dei valori preziosissimi. Valori che oggi sono un esempio. Sono un esempio non solo per chi lo ha amato, ma anche per chi non lo ha amato o addirittura lo ha osteggiato", le parole del secondogenito del fondatore di Mediaset e leader di Forza Italia, oggi amministratore delegato dell'azienda: "Il suo garbo, la sua umanità, la sua combattività e la sua generosità oggi sono riconosciuti da tutti e da tutti sono apprezzati. E penso che questo sia un grandissimo merito e forse il suo più grande lascito".

E ancora: "Io ho avuto la fortuna di poter ricordare mio padre in diverse occasioni. E ho citato le parole a lui più care: libertà, rispetto e futuro. Bene, oggi voglio usare la parola che più di tutte lo rappresenta. Una parola disarmante per la sua semplicità. Ma anche la parola più forte, più potente e universale di tutte: Silvio Berlusconi, mio padre, è amore!" ha proseguito ancora: "Mio padre aveva una capacità unica di amare e di farsi amare. Mio padre è amore per la vita. Amore per la famiglia. Amore per il lavoro. E amore incondizionato per il suo paese".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'intervista a Barbara Berlusconi

Stasera Mediaset omaggia Silvio Berlusconi con uno speciale in onda in simulcast sulle sue reti, alle 20:30, e farà probabilmente parte di questo documentario lo stralcio di intervista che Barbara Berlusconi, terzogenita del Cavaliere, ha pubblicato tra le storie Instagram.

"In questi 12 mesi l'ho sempre sentito al mio fianco, come se non se ne fosse mai andato" ha detto davanti alle telecamere: "Ho notato che questo avviene anche in Italia perché si parla tutti i giorni di lui". Il suo è un ricordo tra la sfera privata e quella pubblica: "Mio padre mi ha insegnato l'irrefrenabile ottimismo, l'etica del lavoro, la grande generosità, la capacità di realizzare sogni da tutti ritenuti impossibili e mi ha insegnato a non portare rancore". L'intervista a Barbara Berlusconi è stata fatta nella villa in cui il fondatore di Forza Italia, nel '94, registrò il famoso video della discesa in campo: "Io ricordo tutto perché ero qua. Ricordo le troupe, il trambusto, soprattutto ricordo la sua emozione e anche la sua convinzione. Mio padre ha cambiato l'Italia modernizzandola - ha detto ancora - nell'imprenditoria, nello sport, nei media e soprattutto nella politica con l'introduzione del bipolarismo".