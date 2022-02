Berlusconi si sposa, arriva il commento della ex Francesca Pascale

Silvio Berlusconi sarebbe pronto a sposare la compagna Marta Fascina: questa la voce che da qualche ora circola in rete con il supporto delle fonti che ne sostengono la veridicità. La relazione tra il leader di Forza Italia, 85 anni, e la deputata azzurra, 32, dura da un paio d’anni e “il presidente vorrebbe in qualche modo formalizzarla” racconta adesso Repubblica secondo cui, in effetti, le indiscrezioni non sarebbero solo limitate al gossip.

Le reazioni alla notizia? I figli di Berlusconi non sarebbero contrari, previo accordo pre-matrimoniale che stabilisca le ripartizioni ereditarie del padre. Altrettanto lieta la ribattuta della ex fidanzata del presidente Francesca Pascale che al quotidiano ha assicurato di non portare rancore, anzi. “Auguri! Come al solito il 'pres' ci dimostra che l'amore non ha età. Ha quasi novant'anni, ma crede ancora nell'amore” ha affermato.

Pascale è stata accanto a Berlusconi dal 2009 al 2019. Nel 2014 dichiarava di chiedere ogni giorno all’allora compagno di sposarla, richiesta che oggi confida di non aver sentito fino in fondo. “Era una chiacchiera, per i media. Poi certo, quando si è innamorati è normale pensare a qualcosa che unisca di più il rapporto. Ma poi si cresce e si cambia. Si cambiano anche sogni e obiettivi. Viva Dio!” ha aggiunto, ribadendo la sincera gioia per la serenità sentimentale dell’ex compagno.

“Nessun rancore, sono felice che il presidente abbia una condizione sentimentale che lo porta alla tranquillità” ha precisato ancora: “Io gli voglio ancora bene, è stata la persona più importante in una fase difficile della mia vita, quando uno ha vent'anni e non è più nell'adolescenza e nemmeno nella maturità. Se mi dovessero invitare, ci andrò alle nozze. E fumerò un joint, per disobbedienza civile”.

La storia tra Silvio Berlusconi e Francesca Pascale

Silvio Berlusconi e Francesca Pascale sono stati insieme per quasi 10 anni. A marzo 2020 il comunicato ufficiale in cui si dichiarava che fra i due restavano "affetto e profonda amicizia" ma nessuna relazione sentimentale. Secondo le indiscrezioni, tra i due sarebbe stato raggiunto un accordo economico di 20 milioni di euro e poi un assegno da 1 milione di euro l'anno di mantenimento per il tempo della loro relazione.