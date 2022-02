Silvio Berlusconi si sposa con la fidanzata Marta Fascina: l’indiscrezione

“Silvio Berlusconi si sposa con Marta Fascina”: l’indiscrezione arriva da Libero Quotidiano che parla di un annuncio imminente della coppia a due anni circa dal fidanzamento. Per il leader di Forza Italia si tratterebbe del terzo matrimonio, dopo quelli con Carla Dall’Oglio, chiuso nel 1985, e con Veronica Lario.

Silvio Berlusconi e Marta Fascina, deputata 32enne di Forza Italia sono stati fotografati insieme per la prima volta nell’agosto del 2020, durante le vacanze in Sardegna. Il loro è un rapporto ormai conclamato e molto riservato, ad eccezione delle foto che talvolta compaiono sui social in alcune occasioni. L’ultima a San Valentino che ha ritratto il brindisi dei due davanti a una torta inneggiante l’amore e la didascalia: “Buon San Valentino con chi amate e a chi ama l’Italia!”.

Chi è Marta Fascina, deputata di Forza Italia

Marta Fascina è nata il 9 gennaio 1990 a Melito di Porto Salvo, provincia di Reggio Calabria, ma è cresciuta a Napoli, per la precisione a Portici. Nel 2018 è stata eletta alla Camera dei Deputata nella lista Forza Italia nella circoscrizione Campania 1, è diventata segretaria della IV Commissione Difesa della Camera ed è responsabile della sicurezza del Gruppo Forza Italia.

Fascina è laureata in Lettere e Filosofia all’Università La Sapienza di Roma e ha lavorato come addetta alle pubbliche relazioni nell'ufficio stampa del Milan. I pettegolezzi vogliono attribuire la conoscenza tra il leader politico e Fascina a Adriano Galliani, sarebbe stato proprio lui a spingere Marta ad entrare a far parte di Forza Italia.