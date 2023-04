"Signorini annulla la sua festa di compleanno per le condizioni di salute di Berlusconi"

Le condizioni di salute di Silvio Berlusconi continuano a destare preoccupazione. Per il leader di Forza Italia si tratta del secondo ricovero all'ospedale San Raffaele negli ultimi dieci giorni, ma stavolta non nella sua suite al sesto piano, bensì in terapia intensiva cardiotoracica per una sospetta polmonite. Decisiva sarà l'evoluzione delle prossime ore.

Vista la delicata situazione, Alfonso Signorini che domani 7 aprile compie 59 anni avrebbe annullato la festa di compleanno organizzata anche per festeggiare la fine del Grande Fratello Vip: a riportare l'indiscrezione è stato Alessandro Rosica, conosciuto sui social anche con il nome "Investigatore social", secondo cui tra le cause della decisione di sospendere il grande party fissato per stasera ci sarebbero proprio le condizioni di salute di Silvio Berlusconi. "Sospesa la grandissima festa di Alfonso Signorini prevista per domani, giovedì 6. Tra i motivi principali ci sarebbero le condizioni non proprio tranquille di Berlusconi attualmente in ospedale", si legge in una storia Instagram.

Come sta Berlusconi

È trascorsa senza particolari novità la prima notte in ospedale per Silvio Berlusconi, ricoverato dalla mattinata di ieri in terapia intensiva cardiotoracica all'ospedale San Raffaele. Con lui la compagna Marta Fascina. Finora non sono stati diffusi aggiornamenti, ma è atteso per la mattinata il bollettino medico che potrebbe chiarire le cause del ricovero e lo stato di salute dell'ex premier. "È una roccia: ce la farà anche stavolta", ha affermato il fratello Paolo uscendo dall'ospedale.

"Il presidente Berlusconi ha riscontrato una infezione postuma di qualcosa che già aveva. Era stato ricoverato per accertamenti, mi risulta che abbia passato una notte tranquilla e nelle prossime ore capiremo l'evoluzione. Speriamo positiva", le dichiarazioni di Paolo Barelli, capogruppo alla Camera di Forza Italia, ai microfoni di Non stop news su RTL 102.5: "Il presidente vuole che l'attività di Forza Italia vada avanti spedita e che non si fermi. Berlusconi è vigile".