Berlusconi, nel testamento un lascito in denaro per Marta Fascina

A poche ore dai funerali di Silvio Berlusconi iniziano a circolare le prime indiscrezioni sul testamento. Blindatissimo fino all'ultimo, il lascito sembra sia stato aggiornato prima dell'ultimo ricovero al San Raffaele, quindi non molti giorni fa. Come riporta Il Mattino, il Cavaliere non avrebbe modificato la governance del suo impero, con Pier Silvio alla guida di Mediaset e Marina in Mondadori, ma per vendere il gruppo servirebbe l'ok di tutti e 5 i figli, proprio per evitare colpi bassi tra fratelli (anche se hanno sempre detto di voler rispettare le volontà del padre) e colpi di scena per l'economia italiana.

Il patrimonio sarà ovviamente diviso in modo equilibrato tra Pier Silvio e Marina - nati dal primo matrimonio con Carla Dall'Oglio - e gli altri tre figli, Eleonora, Barbara e Luigi, avuti da Veronica Lario. Esclusa dall'eredità la compagna Marta Fascina, non essendo formalmente sua moglie. Il matrimonio celebrato l'anno scorso, infatti, era puramente simbolico, ma la 33enne è rimasta al suo fianco fino alla fine ed è lei l'ultima donna di Silvio Berlusconi.

E a lei, e al suo futuro, Berlusconi avrebbe pensato nei suoi ultimi giorni di vita, destinandole una ingente somma di denaro. Tra le volontà trascritte ci sarebbe questa indicazione, un lascito importante come ultimo gesto d'amore, tassello definitivo della sua eredità. Silvio Berlusconi, infatti, l'avrebbe organizzata in ogni dettaglio per evitare eventuali battaglie legali tra famigliari.