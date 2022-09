Berlusconi arriva su TikTok e punta ai giovanissimi: "Meno tasse alle aziende che vi assumono"

Non è una novità che i social abbiano preso il posto dei cari e vecchi comizi di piazza, ma anche delle gettonatissime cene politiche - dove davanti a un menu completo si ascolta più volentieri il candidato di turno - e questa campagna elettorale lo dimostra più delle altre. Promesse, assi nella manica, colpi bassi e riflettori accesi sulla vita privata di questo o quell'altro leader, forse vera arma vincente per accaparrarsi i voti degli indecisi.

In uno scenario che vede il centrodestra in netto vantaggio - perlomeno stando agli ultimi sondaggi - con Giorgia Meloni che vola da sola al 24,1%, Silvio Berlusconi, all'ultimo gradino del podio della coalizione, si rimbocca le maniche e punta ai voti dei giovanissimi. Il leader di Forza Italia, ormai lontano dai consensi e dai fasti di anni fa, sbarca su TikTok e parla direttamente a loro.

Nel primo video pubblicato sul suo canale ufficiale, che dopo un paio d'ore conta poco più di duemila follower (destinati a crescere, quantomeno per curiosità e goliardia), il Cavaliere ci mette tutto il suo appeal: "Ciao ragazzi, eccomi qua. Vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale di TikTok - dice con grande gestualità -. Su questa piattaforma voi ragazzi siete presenti in oltre 5 milioni e il 60% di voi ha meno di trent'anni. Soffro di un po' di invidia ma vi faccio tanti complimenti. Per questo ho voluto aprire questo canale, per parlare dei temi che più stanno a cuore a Forza Italia e al sottoscritto e che vi riguardano da vicino. Discuteremo del vostro futuro".

Detassazione e decontribuzione

Berlusconi va subito al sodo, da buon politicante in piena campagna elettorale: "Vi racconterò di come vogliamo rendere l'Italia un Paese che possa darvi nuove opportunità e la possibilità di realizzare i vostri sogni. Vi parleremo di attualità e dei punti principali del nostro programma, soprattutto, voglio ripeterlo, quelli che vi riguardano da vicino come ad esempio la detassazione e decontribuzione per le imprese che vi assumeranno. A presto, ancora ciao su TikTok". Il lavoro, dunque, al primo posto nei comizi social di Silvio Berlusconi su TikTok, ma considerando l'energia e l'entusiasmo che ancora dimostra a 85 anni, non è da escludere qualche divertente exploit.

