Matrimonio Bernardeschi, il calciatore rivela di avere una seconda figlia: c'è il colpo di scena

Campione sì, anche di riservatezza. Ci sarebbe stato stato un colpo di scena ieri pomeriggio al matrimonio di Federico Bernardeschi, calciatore azzurro (artefice di uno dei rigori decisivi contro l'Inghilterra nella finale degli Europei) che ha sposato la compagna Veronica Ciardi: la coppia avrebbe rivelato, solo una volta giunta all'altare, di avere una seconda figlia. Non solo Deva, la cui nascita è stata annunciata ufficialmente nel 2019, ma anche Lena, tenuta finora nascosta.

La vita privata di Federico e Veronica

Il condizionale è d'obbligo perché la notizia non è stata annunciata dai diretti interessati, bensì svelata dal TgR Toscana. In molti non sapevano che i due avessero due figlie, mentre in realtà sarebbero genitori non solo di Deva ma anche di Lena.

Trattasi solo dell'ultima conferma di quanto Federico e Veronica amino vivere al riparo dai riflettori. Non è un caso infatti che la coppia abbia sempre vissuto nell'intimità la relazione: in passato, ogni notizia di cronaca rosa che li riguardasse è stata annunciata dai giornali e non dai diretti interessati. Dal fidanzamento alla nascita della primogenita. Stavolta però, in occasione delle nozze, era davvero impossibile nascondersi, vista la popolarità raggiunta in queste ore dal centrocampista toscano.

Il matrimonio (con ritardo) di Bernardeschi

Ma la notizia sulla piccola Lena non è stato certamente l'unico avvenimento con "effetto sorpresa". Di insolito durante la cerimonia c'è stato anche l'arrivo in ritardo dello sposo, in controtendenza rispetto a quanto vuole la tradizione, ovvero che sia la futura moglie a farsi aspettare. Ritardo giustificato sicuramente dagli impegni professionali dello sportivo, ma a causa del quale Veronica ha deciso di andarsi a fare un giro per colmare il tempo d'attesa.

Poi, questa mattina, un nuovo imprevisto, ovvero un messaggio di Sarah Nile, amica (e forse qualcosa di più) della sposa, che ha accusato la donna di essere "tenebre e ombre" per non averla invitata al matrimonio.