Elisabetta Gregoraci e Bettarini, spunta un testimone: "Mi mostrò i loro messaggi di passione"

Stefano Bettarini avrebbe preso una bella sbandata per Elisabetta Gregoraci. Anni fa, si intende, eppure oggi si parla ancora di quella presunta relazione segreta, finita prima del matrimonio della showgirl con Flavio Briatore.

A condire i rumors con una bella dose di retroscena ci pensa il cantante Stefano Picchi, al quale Bettarini avrebbe fatto scrivere una canzone d'amore proprio per Elisabetta: "Lui era innamoratissimo di lei - svela al settimanale Nuovo - Mi chiese di scrivere una canzone per la Gregoraci e mi mostrò i loro messaggi di passione". Picchi racconta anche che l'ex calciatore più di una volta si confidò con lui: "Parlava di questo amore difficile e impossibile, visto che c'era già Flavio Briatore nel parterre delle scelte di cuore della Gregoraci". Finì tutto proprio per questo. Elisabetta Gregoraci scelse Briatore, con cui convolò a nozze poco dopo: "Quel giorno Bettadini mi ha telefonato dicendomi che era finita per sempre".

Il racconto del paparazzo

A sostenere che tra Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini ci sia stato un flirt è anche uno dei paparazzi più noti, ovvero Maurizio Sorge. "Noi paparazzi di Roma ne sappiamo tanto di questa storia - ha raccontato qualche settimana fa - Via Frattina, ristoranti dove sono stati beccati.. Come mai hanno messo Stefano nella casa, chi volevano mettere in difficoltà?". Ricordiamo che i due lavorarono insieme nel programma ‘Buona Domenica’, vecchio varietà del pomeriggio di Canale 5, dal 2006 al 2008.