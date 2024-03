Selvaggia Lucarelli accusa Bettarini di sessismo, lui replica con una foto (e fa peggio)

Ha spiattellato, a distanza di oltre 15 anni dalla separazione, un presunto tradimento di Simona Ventura, gridato ai quattro venti i regali costosi fatti all'attuale compagna, Nicoletta Larini, e sottolineato la sua "grande generosità" nel pagare vacanze e conti alle varie donne con cui è stato. Oltre a dire che chi "nasce mantenuta", tale resta. Stefano Bettarini non ha certo brillato in eleganza nell'intervista rilasciata al Corriere, come ha fatto notare Selvaggia Lucarelli, che ha condiviso sui social le parole dell'ex calciatore, accusandolo di sessismo.

Puntuale è arrivata la replica. "'Cara' Selvaggia, non sei abbastanza titolata per interpretare un titolo non mio" scrive tra le storie Instagram Bettarini, scegliendo una foto ingenerosa di qualche anno fa della giornalista, ma le parole che vengono dopo sono peggio: "Non c'è limite al... Non c'è limite a te. E qui mi fermo. Cosa non si fa per due like e riprendere un articolo cliccato da più di mezzo milione di persone. Non fermarti all'apparenza, guarda(ti) oltre". E a conclusione una faccina che manda un bacio con il cuore, tanto per essere 'ironici'.

Peccato però che non c'è nulla di ironico in questa mossa con cui di fatto si è affossato da solo. Quell'invito rivolto a Selvaggia Lucarelli a "guardarsi oltre", alludendo al suo aspetto fisico, non fa che confermare le accuse che vuole respingere. Goffamente, aggiungiamo.