Beyoncé, cachet da capogiro per il concerto privato, guadagnati 340mila dollari al minuto

Beyoncé si è portata a casa un bel gruzzoletto per un concerto privato a Dubai. Una cifra da capogiro per la popstar americana che è tornata a cantare live dopo ben cinque anni di stop. La moglie di Jay Z, infatti, è si è esibita per la prima volta dopo tanto tempo proprio ieri per un concerto esclusivo all'interno dell'Hotel extra lusso Atlantis The Royal ed finita immediatamente al centro di una polemica per il cachet da urlo che ha guadagnato per il solo fatto di aver cantato su un palco.

Per il concerto privato, della durata di 65 minuti, Beyoncé si è intascata, infatti, ben 24mila euro in totale. Al minuto, la cantante ed ex leader delle Destiny’s Child, ha guadagnato, quindi, oltre 330mila euro.

Una cifra che ha fatto discutere e finire la popstar sui giornali di tutto il mondo. E chi era presente all'evento, ha anche rivelato che la popstar ha vietato l'uso dei telefoni durante il concerto per fare video e foto. Nonostante questo, qualcuno, è riuscito a riprendere il concerto di Beyoncé a Dubai e postare alcuni spezzoni dell'evento sui social e dai video si può vedere una scenografia impressionante con Beyoncé che indossa un abitino attillato rosso e oro che, circondata dall'acqua, viene innalzata su un piedistallo mobile fino al cielo con tanto di fuochi d'artificio di sottofondo.