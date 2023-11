Biagio Antonacci compie 60 anni, la foto nella vasca fa il pieno di like: i commenti dei figli e di Laura Pausini

Per esprimere la sua gratitudine ai tantissimi che gli hanno inviato i loro auguri, Biagio Antonacci ha scelto una foto ben lontana dalla consuetudine che affida a torte e candeline la cartolina del tradizionale compleanno. Lui nella vasca da bagno insieme al figlio più piccolo Carlo: così si è mostrato ai follower il cantautore all'indomani del suo 60esimo compleanno, in un momento privato che fa il paio con una didascalia breve ma significativa.

"60 e non capirli/Un figlio piccolo/Un nuovo disco presto/Grazie a voi/Grato" è il pensiero di Antonacci, in meno di un'ora travolto dall'affetto di migliaia di follower. Tra colleghi e amici del mondo dello spettacolo, spiccano i nomi dei figli Giovanni e Paolo, nati dall'amore per la ex moglie Marianna Morandi. "Icona", ha scritto il primo di recente indicato come papabile concorrente di Amici (ipotesi poi sfumata); "Mitologia" il commento di Paolo, ormai pure lui un cantautore affermato con i suoi brani scritti per Alessandra Amoroso, Fedez, Tananai, Orietta Berti e Annalisa. Non manca neppure l'intervento di Laura Pausini, da sempre legata profondamente a Biagio e alla sua famiglia: con "fratellone e nipotino", infatti, si riferisce all'amico e al figlio di due anni al suo fianco, frutto dell'amore per la compagna Paola Cardinale.

La vita privata di Biagio Antonacci

Biagio Antonacci è legato da oltre quindici anni a Paola Cardinale, giornalista da cui ha avuto il figlio Carlo nato nel dicembre del 2021. In passato è stato legato a lungo con Marianna Morandi, figlia di Gianni, da cui ha avuto i figli Paolo, nato nel 1995, e Giovanni, nato nel 2001. Di recente il cantante aveva parlato dei sensi di colpa in riferimento alla separazione da Marianna, parole che lei stessa aveva commentato in seguito: "Penso che i sensi di colpa ce l'abbiamo un po' tutti, soprattutto di fronte alle separazioni e di fronte ai figli", aveva detto a Oggi è un altro giorno, "Purtroppo fa parte del percorso. Però, lui è stato un padre eccezionale, è un padre eccezionale e quindi non deve avere i sensi di colpa, è stato bravo".