Biagio Antonacci, la frecciata inaspettata a Fedez: "In periferia con la Ferrari mai"

Un nuovo album, un nuovo tour: un ritorno tanto voluto quello di Biagio Antonacci che però non ha mai messo in pausa la musica. Dopo cinque anni però ecco che finalmente ha pubblicato un album di inediti a gennaio e ora a marzo ha invece rilasciato il singolo Lasciati pensare. Biagio vive tra Bologna e la zona di Cesenatico dove da "buon geometra" ha costruito una casa in mezzo al verde e alla natura seguendo le linee "della bioedilizia", racconta Repubblica, dove produce olio e vino e si prende cura di anche di alcuni animali.

Nato a Rozzano, periferia milanese, proprio come Fedez. Oggi come ieri lui parla delle periferie complicate e proprio parlando della sua infanzia ha lanciato una frecciata a Fedez che non è passata inosservata. "A certi posti resti legato perché c’è una parte di te che non è mai partita. È rimasta lì a innamorarsi delle fragranze delle anime che incontravi nei cortili. La periferia è un diffusore di sogni. Oggi sono cambiato, sto bene anche fuori da lì - ha spiegato il cantautore - Ma questa ca**o di periferia qualcosa mi ha insegnato. Mi sono vergognato di parlarne, l’unico che ho sentito parlare di quel posto è Jonathan Bazzi, l’autore di Febbre. Quando ho letto il suo libro ho pensato: 'Questo è quello che avrei dovuto dire io'".

"Rispetto agli artisti giovani - ha poi aggiunto - io non sarei mai entrato a Rozzano con la Porsche o col Rolex, i miei si sarebbero arrabbiati se mi avessero visto girare così. Oggi non hanno sensi di colpa. Ma i più giovani fanno bene a mostrare il loro successo". Queste parole non possono non essere ricondotte a Fedez che proprio di recente ha comprato una nuova Ferrari e che come Antonacci a Rozzano c'è nato, cresciuto e ha mosso i primi passi nel mondo del rap. Biagio poi specifica "i giovani fanno bene a mostrare il loro successo", ma questo ostentare non rispecchia il modo di vivere del cantante e proprio in ciò può essere letta la stoccata a Federico Lucia.