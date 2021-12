Biagio Antonacci di nuovo papà: l’annuncio e gli auguri dell’ex suocero Gianni Morandi

A 58 anni Biagio Antonacci è diventato padre per la terza volta. È di poco fa l’annuncio social della nascita di Carlo, frutto dell’amore per la compagna Paola Cardinale citata a corredo della foto che mostra un fiocco azzurro legato a un albero d’ulivo che pare appena piantato: “Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. È nato Carlo, mio figlio”, si legge.

Negli ultimi mesi le voci sulla possibilità della dolce attesa della coppia si erano diffuse senza mai trovare conferma da parte dei diretti interessati fino ad ora, quando la notizia del lieto evento è stata resa pubblica con un post che ha subito suscitato migliaia di commenti entusiasti. Tra loro anche quello di Gianni Morandi, ex suocero di Antonacci e nonno dei suoi due figli Paolo e Giovanni, nati dalla relazione con la figlia Marianna. “Benvenuto in questo mondo Carlo! Viva la mamma!” ha scritto il cantante.

La storia d’amore tra Biagio Antonacci e Paola Cardinale

Biagio Antonacci e Paola Cardinale, 45 anni, giornalista che in passato ha condotto Derby assieme Fulvio Collovati su Telenord, fanno coppia dal 2004. Come il cantante, anche Paola Cardinale ha una figlia nata da una storia precedente con l’ex calciatore Massimo Brambati. Da tempo si parla di un possibile matrimonio, ma il grande passo non rientra nei progetti futuri della coppia: “Ho fatto due figli con una donna con la quale non condividevo nemmeno la residenza scritta sui documenti, mi sono separato da lei e adesso sto con Paola, senza nessun legame formale, vivo con lei e sua figlia e mi ci sento padre, anche se non lo sono per legame biologico”, aveva raccontato tempo fa: “Con Paola, ci scegliamo ogni giorno, ma quando finirà, finirà per lei. Le donne sanno abbandonare meglio degli uomini”.