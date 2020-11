Uomini e donne, colpo di scena: Biagio e Gemma ci riprovano

La dama torinese al settimo cielo per l'uscita con il cavaliere ma poi deve fare i conti con l'altra fiamma, Maria, con la quale il napoletano ha passato la serata scambiando tenere effusioni

Non sembrava possibile e invece è successo: Gemma ha rivisto Biagio. Il cavaliere napoletano più volte aveva provato a riallacciare il rapporto ma la dama l'aveva rimpallato. Galeotto è stato però uno scambio di battute tra i due, dopo la scorsa puntata del Trono over. I due si sono stuzzicati e poi, alla domenica sono usciti nuovamente insieme.

Gemma radiosa, ha organizzato un pic nic al mare ma al ritorno in studio ha scoperto che se il pranzo l'aveva passato con lei, la cena l'aveva trascorsa con l'altra dama: Sabina; appuntamento ricco di effusioni e baci.

La torinese era a conoscenza dell'incontro tra i due ma non sapeva che si fossero spinti a dei baci e che addirittuta Biagio avesse proposto a Sabina di fermarsi la notte. Retroscena che hanno infastidito Gemma che, in ogni caso, ha deciso di rimanere in lizza.