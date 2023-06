Bianca Atzei battezza il figlio, ma l'occhio cade sulle (particolari) bomboniere

Bianca Atzei e Stefano Corti sono diventati genitori cinque mesi fa. Noa Alexander, questo il nome del bambino che i due hanno tanto cercato, è stato battezzato domenica 18 giugno e per l'occasione è stata organizzata una grande festa con tanto di torta personalizzata e palloncini.

La cantante e la Iena, che è già padre di Grabriele ragazzino di 14 anni, hanno pubblicato sui social molte foto di quel bel momento festeggiato a Casa Rampolina, una bellissima villa sul Lago Maggiore. Tra le varie storie pubblicate su Instagram a catturare l'attenzione sono le due dedicate alle bomboniere: una statua alta 20 centimetri che raffigura una madre mentre tiene in braccio il figlio e poi attaccato al volto stilizzato della madre si trova quello del padre la cui mano poggia sulla spalla della donna. Sul sito dal quale la coppia ha acquistato la bomboniera non è possibile comprendere quanto pesa ma è sicuramente un oggetto che occuperà un notevole spazio nelle case degli invitati al battesimo.

Il commento di Stefano Corti sotto al post della compagna

Bianca ha condiviso un post su Instagram con alcune foto che immortalano i momenti più belli della cerimonia in chiesa e della festa. Come didascalia ha scelto una frase della canzone La Cura di Franco Battiato: "Perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Il Battesimo di Noa". A questa frase Stefano ha risposto in un modo alquanto inaspettato che ha generato numerose reazioni. "Quattro anni fa io ti battezzai per la prima volta!", queste le parole di Corti. "E da quel battesimo è nato un bellissimo miracolo, tanti auguri a voi per il vostro piccolo", risponde divertito un utente, ma c'è anche chi scrive "Simpatico, come rovinare un bel post" e poi "Forse un po’ fuori luogo…". Certamente le parole di Stefano non sono passate inosservate, ma al momento Atzei non ha commentato.