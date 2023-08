Bianca Atzei al pronto soccorso con il figlio

Sono state giornate di apprensione per Bianca Atzei, che ieri ha portato suo figlio Noa in ospedale con la febbre alta. La cantante lo ha fatto sapere su Instagram e ha tranquillizzato i follower: "Febbre che non passa per Noa - ha scritto tra le storie, dove ha pubblicato una foto con il bambino in braccio - Così una bella visitina al pronto soccorso. Niente di grave per fortuna ma il mio cuore, il Cuore di una Mamma, come quello di tutti i genitori in queste situazioni, si rattrista e lo stomaco si stringe".

Routine - soprattutto la preoccupazione - per una mamma alle prime esperienze. Noa è il primo figlio di Bianca Atzei, avuto dal compagno Stefano Corti, e da 7 mesi insieme a lui è iniziata una nuova vita. La cantante proprio oggi ne parla in un'intervista su Cosmopolitan, rivelando anche di non vivere bene il suo cambiamento fisico: "Non mi stravolge il bambino in quanto tale: non si nasce mamma ma c'è comunque l'intuito, si fanno le cose di pancia e bene o male alla fine si riesce - spiega - Il fisico invece non è lo stesso, ovviamente, da prima della gravidanza. Ma se quando ero incinta in qualche modo accettavo il cambiamento perché era finalizzato a raggiungere un obiettivo, adesso è tutto più complicato: c'è da tenere insieme l'equilibrio mentale e quello fisico. Non è facile vedere che non ti riprendi subito, che non hai tutte le forze. E poi manca il sonno, il poter dormire tutta la notte".

Bianca Atzei, 36 anni, ne parla apertamente e senza filtri: "Prima della gravidanza ero magrissima, poi ho preso 10 chili tutta pancia. Ora me ne sono rimasti un paio, ma il fatto è che non posso ancora allenarmi, ho avuto dei problemi di salute dai quali non mi sono ripresa. Sui social sembra tutto molto figo e molto bello - conclude - ma la verità è che il riflesso di me allo specchio non lo vivo benissimo. Prima mi sono sempre occupata del mio corpo, ma ora è difficile tra il mangiare e il non poter fare sport.La testa non è perfettamente tranquilla, il fisico è meno in forza perché è stanco. Mi accetto, ma non è guardarmi come vorrei". Noa, però, è "il dono più bello" della sua vita.