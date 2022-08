Bianca Atzei e la gravidanza dopo l'aborto: "Per mesi non mi sentivo pronta, poi qualcosa è cambiato"

Bianca Atzei su Instagram è tornata a parlare della sua gravidanza mentre si sta godendo il bellissimo mare della Sardegna. Così tra un bagno e l'altro ha aperto la box domande nelle sue storie Instagram. Non mancano curiosità sul suo lavoro, ma quasi tutti le chiedono maggiori informazioni sulla bellissima novità.

Sui social verrà annunciato il sesso del bambino, la gravidanza sta procedendo bene "Sento una felicità immensa e questo mi dà un'energia incredibile. Per la femmina il nome è già stato scelto e sono in perfetta sintonia, per il maschio ho due nomi ma a Ste non convincono. La mamma Gemma è stata la prima persona che ha chiamato: "Ero in bagno, a casa ho pianto tanto in videochiamata con mia mamma".

L'idea di un maschietto "la fa impazzire", ma ovviamente "sono felice sia per il maschio che per la femmina, è ovviamente uguale per me, l'importante è che stia bene". Un'utente le chiede poi come abbia fatto a trovare la forza di riprovarci perché lei dopo anni di test negativi è a pezzi. Bianca è stata molto onesta: "Non è stato facile all'inizio, per molti mesi non ne ho parlato e non mi sentivo pronta. Ogni volta che Stefano provava anche a chiedermelo, io non mi sentivo di affrontarlo e riprovare. Poi è successo, naturalmente, il desiderio, il ritornare a sperarci ad andare avanti e volerlo profondamente. So quando puoi sentirti affondare, a pezzi. Però dobbiamo prima stare bene noi, interiormente e vale per tutto, Altrimenti non riusciremo mai in niente.

Divertente la risposta alla domanda sul "come ti comporti con l'alimentazione in gravidanza" questa volta non ha scritto ma ha condiviso un video in cui spiegava che stava cercando di mangiare di tutto, frutta, verdura etc ma ecco che Stefano Corti è intervenuto per specificare che non è vero: "Ma se mangi solo pasta, pane, pizza e lasagne".

Immancabile anche una domanda sul matrimonio alla quale però non è stata data una vera risposta se non il dito medio di Stefano all'utente che l'ha chiesto.