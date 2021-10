Bianca Atzei ha perso un figlio, il dramma dell'aborto in un post: "La mia battaglia, tra esami e punture in pancia"

"Voglio raccontarvi la mia esperienza per sensibilizzare su un argomento di cui si parla poco, ma in cui purtroppo si trovano a vivere tante coppie". Comincia così il post con cui Bianca Atzei, 34 anni, rivela per la prima volta di aver perso un figlio. Lo fa attraverso un duro sfogo condiviso su Instagram in cui racconta la battaglia sua e del compagno Stefano Corti, inviato delle Iene, di metter su famiglia.

"Esami e punture sulla pancia, fino all'aborto"

Nel messaggio pubblicato da Bianca, c'è tutta la crudeltà del dolore che si sta trovando a vivere tra "esami approfonditi" e "punture di ormoni sulla pancia". Il suo messaggio vuole arrivare a tutte quelle donne che non riescono a rimanere incinta, sia per solidarizzare con loro che per invitarle a rivolgersi il prima possibile ad uno specialista. "Non importa per quanti giorni devi farti le punture di ormoni in pancia e tutto il resto, anche se sei sempre meno in forze e il percorso diventa sempre più difficile psicologicamente, vai avanti positiva e felice perché ti aggrappi a quel 35 per cento di possibilità di restare incinta", scrive. Peccato che poi, quando per lei e il compagno quel momento è arrivato, la felicità è durata poco.

Dopo più di un anno di tentativi, infatti, a Bianca e Stefano "succede". E la felicità è alle stelle, tanto da volerlo gridare al momento ma di decidere di mantenere il massimo riserbo. Poi, poco dopo, i due si trovano ad affrontare il dramma dell'aborto. "Quando ho visto quel test positivo è stata l'emozione più bella della mia vita - scrive ancora - Eravamo al settimo cielo, avremmo voluto urlarlo al mondo intero. Purtroppo quella felicità è sparita nel momento in cui abbiamo saputo che la gravidanza si è interrotta dopo qualche mese e si è dovuto intervenire chrurgicamente". Ed è così che "si passa così dalla felicità più grande alla sofferenza più forte", aggiunge.

"Abbiamo provato per un anno ad avere un figlio"

Nel post, Bianca ripercorre la storia dall'inizio. "Più di un anno fa abbiamo cercato un figlio e spesso ci siamo sentiti dire 'Non pensarci, più ci pensi e più non arriva'. Ma come fa a non pensarci una donna ogni volta che arriva il ciclo?", scrive. "Quando realizzi di sentirti pronta a diventare mare, ecco quello che si trasforma nella cosa che piu desideri al mondo - continua - E quando passano i mesi e poi gli anni, la mente inizia a fare brutti scherzi. Pensi che ci possa essere qualcosa che non va e cominci a risentirne. Ogni mese che passa si affievolisce la speranza, che però ritrova forza nel mese successivo tanto è grande il desierio di averlo".

L'amore tra Bianca Atzei e Stefano Corti: "Ha sofferto ma mi ha fatto sentire amata"

La riconoscenza di Bianca in un anno così difficile va proprio al compagno Stefano, "perché, nonostante il suo dolore, sa farmi sentire protetta e amata".

Bianca e Stefano stanno insieme dalla primavera del 2019. Dopo l'improvvisa fine della relazione con Max Biaggi, la cantante ha ritrovato il sorriso accanto all'inviato della 'Le Iene' ed ex fidanzato di Veronica Ruggeri (anch'essa "iena" per la trasmissione di Italia Uno). A paparazzare Bianca e Stefano per la prima volta insieme è stato il settimanale 'Diva e Donna', che li immortalò a spasso per Milano. Da allora non hanno mai smesso di camminare l'uno al fianco dell'altra, anche per le strade più dure, come questa che li ha visti affrontare insieme un aborto.

"Raccontarlo è come liberarsi di un qualcosa di cui non hai colpa e per cui non devi provare vergonga", conclude Bianca.

Nel post in basso, Bianca Atzei racconta l'aborto e una foto con Stefano Corti