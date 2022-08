Bianca Atzei, l'ecografia con "le corna" è virale: la reazione di Stefano Corti

Bianca Atzei e Stefano Corti si preparano a diventare genitori per la prima volta. La cantante e il conduttore televisivo stanno condividendo la loro gioia sui social dove nelle ultime ore protagonista è stata l'ecografia del bebé caratterizzata da un curioso dettaglio: una manina appena visibile con l'indice e il mignolo alzati come nel gesto delle corna. Il particolare ha suscitato l'ironia della coppia: "Secondo voi fa le corna per avvisarmi di qualcosa?" scrive a corredo del post il futuro papà, perplesso anche nel dialogo con la compagna pubblicato tra le storie Instagram.

"Scusami, non c’è un caz*o da ridere te lo dico!" dice Stefano mentre Bianca ride di gusto guardando ancora l'ecografia sullo smartphone: "Ma perché mi ha fatto le corna?". Pronto il commento scherzoso di lui: "A me lo stai chiedendo? Io a te dovrei chiedertelo!". Il video fa il paio con il post commentato in massa dai follower divertiti dall'eccezionale dettaglio e felici per la serenità espressa dalla coppia: "E' tutto amore", scrive qualcuno, "fa le corna per gli invidiosi è già avanti sto cucciolo". Ora non resta che aspettare che la coppia annunci il sesso del bebè.

(Sotto la storia Instagram di Stefano Corti)

Bianca Atzei incinta dopo l'aborto

"Ti abbiamo desiderato/a più di ogni altra cosa al Mondo. Ti aspettiamo e ti daremo tutto il nostro amore…": così Bianca Atzei ha annunciato la gravidanza tanto cercata insieme al compagno con cui ha vissuto la dolorosa esperienza dell'aborto qualche mese fa.

La cantante e l'inviato de Le Iene sono fidanzati dalla primavera del 2019. Entrambi prima erano fidanzati rispettivamente con Max Biaggi e Veronica Ruggeri. A mostrare, per la prima volta, la coppia insieme è stato il settimanale Diva e Donna che li fotografò mano nella mano a Milano. Particolarmente toccante è stato il gesto che Stefano ha fatto per la sua Bianca quando la compagna ha deciso di condividere il dramma dell'aborto: pubblico su Instagram il video che immortala Bianca nel momento in cui gli rivela di essere incinta.