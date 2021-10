Bianca Atzei incinta piange nel video del fidanzato, poi il dramma dell'aborto

"Purtroppo questo momento di gioia catturato nel video è durato solo qualche mese fino a quando alla terza ecografia ci hanno comunicato che la gravidanza si era interrotta". Dopo l'annuncio dell'aborto di Bianca Atzei, il fidanzato Stefano Corti ha deciso di pubblicare il video in cui la compagna gli annuncia di essere incinta di due settimane. Un momento estremamente intimo ed atteso dalla coppia, alle prese con la fecondazione assistita, che la "iena" condivide per far sentire la vicinanza a tutte quelle coppie che si stanno trovano ad affrontare la stessa situazione.

Stefano Corti: "Per Bianca è stata più dura"

Dopo il dolore condiviso su Instagram da Bianca, è la volta di Stefano. "Questo percorso - scrive nella didascalia a corredo della clip - non è semplice da affrontare tra punture di ormoni, visite e giornate in ospedale. Per Bianca ovviamente è stata più dura perché alla fine diciamoci la verità sono le donne ad avere il potere della vita nella pancia e nel cuore".

Il video di Bianca

Nel video, è immortalata Bianca mentre legge una romantica lettera al compagno. Missiva in cui dichiara tutto il suo amore e che si conclude proprio con la notizia della dolce attesa. E così Bianca ripercorre la loro storia, "il giorno in cui mi hai detto che mi amavi, me lo ricordo come fosse oggi". "Da quel momento io e te siamo diventati una cosa unica - prosegue - Ci siamo promessi amore e rispetto. Da allora mi sono sentita una nuova persona. Sei piombato così forte e veloce che le cose sono cambiate senza nemmeno accorgermene. Mi hai donato spensieratezza e sorrisi, hai spiazzato via tutto male. Quando un uomo sa far sorridere la propria donna ha vinto".

E ancora: "Ricordi il giorno dei tuoi 35 anni, abbiamo provato ad avere un figlio e per un anno non ci siamo mai persi d'animo. Ho un regalo per te amore mio, il regalo piu grande che potessi farti. Apri il tuo regalo, ti amo". Qui Bianca tira fuori il test di gravidanza e lo mostra al compagno, ma la gioia purtroppo durerà poco.

In basso, Bianca Atzei nel video condiviso dal fidanzato