Bianca Atzei mamma, le prime foto dall'ospedale: "Il mio fidanzato ha pianto di gioia"

"Solo un immenso grazie" esordisce Bianca Atzei nella didascalia del post che passa in rassegna i momenti più emozionanti vissuti in sala parto. Adesso, a poco più di 24 ore dalla nascita del piccolo Noa Alexander, la cantante è tornata sui social per esprimere tutta la sua gratitudine per l'affetto ricevuto dai fan e per la premura ricontrata nei medici del Policlinico di Milano che le sono stati accanto, oltre alla gioia di stringere tra le braccia il suo bambino. "Voi che mi avete riempita d’amore con i vostri messaggi" si legge nel messaggio rivolto ai follower che tutt'ora continuano a inviare i loro auguri. E un pensiero dolcissimo è per il compagno Stefano Corti, con lei al momento della nascita del loro bambino: "Il mio fidanzato che amo e finalmente ho visto emozionarsi e piangere di gioia".

Decisamente meno articolato, ma altrettanto intenso il commento che il neopapà scrive nel suo account Instagram: "Indescrivibile" si limita a dire accanto alle foto che lo vedono tenere dolcemente tra le braccia il suo bimbo di poche ore.

La storia d'amore di Bianca Atzei e Stefano Corti

Bianca Atzei e Stefano Corti sono fidanzati dalla primavera del 2019. La coppia ha superato il dolore per un aborto e a luglio scorso ha annunciato la gravidanza seguita da foto e post anche divertenti sulla loro dolce attesa. Tre mesi dopo, a Verissimo, hanno rivelato il sesso del bebè. "Fino a poco tempo fa non volevamo sapere il sesso, poi non abbiamo resistito", ha ammesso la cantante. "L'ho scoperto io a un'ecografia", le ha fatto eco lo storico inviato de Le Iene. "Guardavo lo schermo e a un certo punto ho chiesto alla dottoressa: 'Ma quello è il cordone ombelicale?'. Mi ha risposto: 'No', quindi ho capito". Qualche settimana prima della nascita Bianca Atzei ha avuto dei problemi di salute, fortunatamente superati senza conseguenze. Oggi la gioia di stringere finalmente tra le braccia il loro bambino.