Bianca Atzei: "Da quando sono mamma vado a letto alle 21.30. Ho poco tempo per me"

Bianca Atzei è mamma da poco più di un anno. Era lo scorso gennaio 2023 quando la cantante dava alla luce il suo primo figlio, Noa, avuto insieme al compagno Stefano Corti. Una maternità tanto desiderata e cercata, arrivata dopo il dramma dell'aborto che ha fatto perdere a Bianca un bambino al quarto mese di gravidanza lasciando in lei sensi di colpa e un dolore iniammaginabile.

Poi però è arrivato Noa e ora la vita di questa ragazza di 37 anni è stata stravolta. A parlare della sua nuova vita da mamma è stata la stessa Bianca in un'intervista a Vanity Fair rilasciata in occasione dell'uscita del suo nuovo album, 1987.

"Con lui è cambiato mio modo di vedere il mondo e di agire - ha ammesso Bianca -. C'è una persona da proteggere, adesso: questo cambiamento mi ha portato a scrivere musica in modo diverso. Nell’album alterno brani intensi, perché i sentimenti che sto vivendo sono ardenti, ad altri più spensierati e leggeri: la vena romantica si armonizza con le canzoni più dance che esprimono la mia voglia di leggerezza. In questo momento ho poco tempo per me, e anche una certa nostalgia del passato, di quanto mi divertivo a 18 anni".

È tanta la voglia di spensieratezza da parte di Bianca che è alle prese con i primi anni da mamma, i più difficili per una donna che deve dedicare tutto il suo tempo a un bambino e, così facendo, tende a perdere di vista se stessa. Dopotutto la maternità stravolge la vita e spesso non riusciamo a immaginare quanto.

"Prima dell’arrivo di un bambino non si riesce a immaginare quello a cui si andrà incontro. Ci sono tante responsabilità, si cambia profondamente, e naturalmente viene a mancare qualcosa della propria vita precedente. Alle 21,30 sono a letto con Noa: è qualcosa di stupendo, ma la mia giornata finisce in quel momento, mentre avrei ancora così tante cose da fare».