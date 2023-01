Bianca Atzei e Stefano Corti genitori: è nato il primo figlio, le foto

Bianca Atzei e Stefano Corti sono diventati genitori. La cantante e il compagno, inviato de Le Iene, hanno reso noto sui social la nascita del figlio, Noa Alexander, con una dolcissima foto che li ritrae abbracciati, per la prima volta in tre.

Tantissimi gli auguri per i neogenitori che stanno arrivando da parte di amici e fan della coppia che, dopo i primi delicati mesi di gravidanza, hanno condiviso la felicità della dolce attesa. Gioia tanto desiderata e resa ancor più significativa dalla tragica esperienza di un aborto spontaneo vissuto a ottobre 2021 quella della coppia, insieme da tre anni. Infatti: "Ti abbiamo desiderato più di ogni altra cosa al Mondo. Ti aspettiamo e ti daremo tutto il nostro amore…", avevano scritto rendendo ufficiale la gravidanza descritta con le immagini del pancione e dell'ecografia.

Bianca e Stefano: storia di un amore

La cantante e l'inviato de Le Iene sono fidanzati dalla primavera del 2019, entrambi prima erano fidanzati rispettivamente con Max Biaggi e Veronica Ruggeri. A mostrare, per la prima volta, la coppia insieme è stato il settimanale Diva e Donna che li fotografò mano nella mano a Milano. Particolarmente toccante è stato il gesto che Stefano ha fatto per la sua Bianca quando la compagna ha deciso di condividere il dramma dell'aborto: pubblico su Instagram il video che immortala Bianca nel momento in cui gli rivela di essere incinta.

Poi, finalmente, la notizia della gravidanza arrivata a luglio, seguita da foto e post anche divertenti sulla loro dolce attesa. Tre mesi dopo, a Verissimo, l'annuncio che si trattava di un maschietto. "Fino a poco tempo fa non volevamo sapere il sesso, poi non abbiamo resistito", ha ammesso la cantante. "L'ho scoperto io a un'ecografia", le ha fatto eco lo storico inviato de Le Iene. "Guardavo lo schermo e a un certo punto ho chiesto alla dottoressa: 'Ma quello è il cordone ombelicale?'. Mi ha risposto: 'No', quindi ho capito".

A Silvia Toffanin la cantante ha anche parlato dell'aborto: "È stata un'esperienza dolorosa, ma che ci ha rafforzati come coppia. E oggi, con questa felicità, ci stiamo legando ancora di più".