Bianca Atzei svela il nome del figlio, tra i commenti esplode l'ironia

Mancano poche settimane al parto e Bianca Atzei è impaziente di conoscere il suo primo figlio. La cantante aspetta un bambino dal compagno Stefano Corti e fin dall'inizio ha condiviso questa grande gioia sui social, dove adesso svela ai follower il nome che hanno scelto. "Noa Alexander" scrive accanto a una foto di loro due, futuri genitori, mentre accarezzano il pancione.

Un nome scelto dal papà, che fa sapere: "Lei voleva chiamarlo Blu". Nel post si legge tutto l'amore della coppia per questo bambino che sta arrivando: "In otto mesi hai cambiato le nostre vite. Hai dato forma ai nostri sogni. Hai regalato pianti e sorrisi. Da quando ci sei e ti fai sentire sembra già di averti qui. La notte non ci fai più dormire. Passiamo il tempo a farti ascoltare musica, a coccolarti. Chissà come saranno le tue manine e i tuoi piedini. Chissà se avrai gli occhi del papà o il nasino all'insù. Chissà... Chissà".

Tra i commenti esplode l'ironia. Il primo a dire la sua è Leonardo Pieraccioni: "Per forza, con 'sto nome avete creato un guerriero vichingo! Dovevate chiamarlo Ugo e dormiva 12 ore a diritto". Ma l'attore e regista toscano non è l'unico a scherzare con i genitori. "Dormite adesso ragazzi, che poi è tutta un'incognita" li mette in guardia Marina La Rosa, mentre Sandra Milo fa un saggio spoiler: "Avrà l'aspetto che gli ha donato l'amore". Bianca Atzei e Stefano Corti hanno voluto fortemente questo figlio, ricorrendo alla fecondazione assistita. Nel 2021 la cantante aveva raccontato il lungo calvario affrontato per riuscire a restare incinta, poi il dramma dell'aborto. Questa gravidanza è "un miracolo", come ha più volte dichiarato, e il sogno di diventare mamma si sta per realizzare accanto all'uomo che ama.

Il post di Bianca Atzei