Bianca Atzei dall'ospedale, un'infezione al nono mese: "Giorni complicati con esiti in peggioramento"

Bianca Atzei sta bene ma è ancora in ospedale. Qualche giorno fa il compagno Stefano Corti aveva fatto sapere sui social che la cantante - al nono mese di gravidanza - era ricoverata alla clinica Mangiagalli di Milano a causa di una polmonite e altri problemi di salute. Adesso è lei a rassicurare i fan sulle sue condizioni, ma senza nascondere la grande paura: "Ho passato giorni complicati con esiti sempre in peggioramento per colpa di un'infezione. Ho rischiato di dover partorire e fare le trasfusioni".

Bianca si fa vedere dal suo letto d'ospedale e ringrazia i medici che l'hanno curata: "Sono stata fortunata e sono stata in mani di grandi dottori che oltre ad aver usato la loro professionalità, hanno messo il cuore. Hanno curato subito l'infezione e dopo qualche giorno si è ristabilito tutto. Grazie". Ora il pensiero va solo al bambino che sta per nascere: "Non vedo l'ora di tenere in braccio Noa Alexander e sono sicura che passerò tutta questa paura che ho provato".

Accanto a lei, giorno e notte, il compagno, che l'ha supportata e coccolata tutto il tempo, non facendola mai sentire sola. Oltre ovviamente all'affetto dei suoi fan, in forte apprensione, che l'hanno ricoperta d'affetto. Gli ultimi accertamenti, poi Bianca Atzei tornerà a casa e la prossima volta che varcherà la porta di quell'ospedale sarà per vivere la gioia più grande della sua vita.