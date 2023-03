Bianca Atzei mostra la pancia dopo il parto: "Sul mio corpo il segno più bello della mia vita"

Il 18 gennaio scorso Bianca Atzei è diventata mamma per la prima volta. Noa Alexander è il bimbo che da meno di due mesi è diventato il centro della sua vita, condivisa con tutto l'amore e l'entusiasmo scaturito da un evento così importante insieme al compagno Stefano Corti. Tenere foto di famiglia riempiono l'account social della cantante nelle ultime settimane, segnate anche dalla preoccupazione per le condizioni di salute di Stefano che però fortunatamente ora sono parte del passato.

L'ultimo contenuto, però, è diverso da quelli precedenti: Bianca ha voluto mostrarsi per la prima volta in lingerie dopo il parto, dedicando un pensiero al suo bimbo a cui scrive: "Hai lasciato sul mio corpo il segno più bello della mia vita". Nei due selfie scattati davanti allo specchio si nota la cicatrice sulla pancia come anche la splendida forma della neomamma a cui il compagno Stefano Corti rivolge il suo ironico commento "Se non ti copri chiedo il mantenimento". Tanti commenti dei follower, delle mamme che ripercorrono la loro esperienza post partum come di coloro che esprimono il disaccordo verso l'ostentazione. Tra loro, anche quello della modella Elisa D'Ospina: "Cicatrici che profumano di vita".

Qualche giorno prima del parto Bianca Atzei si era mostrata senza veli con il pancione: "Non riesco a vedere me nuda, riesco a vedere solo un’anima che protegge un’altra anima ed è qualcosa di incredibile che mai avrei pensato di poter vivere", si leggeva nel lungo pensiero scritto accanto alla foto in bianco e nero, rivendicando una femminilità ribadita anche poco dopo la nascita di Noa.