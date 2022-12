Bianca Atzei trasforma il pancione (di 9 mesi) in un poggia piatto: "Siamo arrivati a questo punto"

Bianca Atzei è vicinissima al parto. La cantante, infatti, incinta al nono mese, sta per diventare mamma per la prima volta e non potrebbe essere più felice, soprattutto dopo le difficoltà passate negli ultimi tre anni per restare incinta e quell'aborto che l'ha segnata psicologicamente per sempre. Ora, che il pancione di Bianca è più grande che mai e pronto a regalarle la gioia più grande, quella di diventare mamma di Noa Alexander, è un momento di grande gioia per la Atzei e il suo compagno Stefano Corti che stanno cercando di godersi questi ultimi giorni di gravidanza prima della nascita del loro bimbo che cambierà per sempre la loro vita.

Un momento di gioia e relax che i due stanno affrontando con romanticismo ma anche con tanta ironia. Come lo sappiamo? Basta guardare le storie della Atzei, e nello specifico, l'ultima dove viene ripresa dal compagno mentre usa il suo pancione, che sembra essere cresciuto a dismisura, come un vero e proprio poggia piatto, una sorta di tavolino per poter mangiare in serenità e senza dover trovare posizioni scomode per stare seduta composta a tavola.

La Atzei, infatti, si fa riprendere mentre si gode il suo pasto, in pieno relax a casa, e con il suo piatto poggiato proprio sul pancione che tra pochi giorni darà alla luce il suo Noa Alexander. La cantante, inoltre, ha accompagnato il video con questa scritta:"Siamo arrivati a questo punto", un commento che lascia intendere, così come il suo volto sereno, il mood con cui sta affrontando questi ultimi giorni di gravidanza.