Bianca Atzei, paure ed emozioni a un passo dal parto: "Come mi sento? Sono i giorni più strani"

Manca pochissimo al parto di Bianca Atzei e la cantante sembra stia vivendo un mix di emozioni molto particolare. Agli ultimissimi giorni con il pancione, la cantante milanese, che ha raccontato sui social ogni momento della sua gravidanza finendo spesso anche al centro di polemiche per alcuni scatti osé con il pancione o per mostrare alcuni momenti di quotidianità della sua vita da futura mamma, ha voluto svelare al pubblico come si sta sentendo adesso che è a un passo dal diventare mamma. Bianca, infatti, ha deciso di vivere questo speciale momento della sua vita sotto gli occhi di tutti, epsonendosi a commenti di fan ma anche di hater e condividendo tutto, ma proprio tutto con i suoi followers e, ancora una volta, ha voluto aprirsi sui social.

Se pochi giorni fa aveva postato una foto nuda al nono mese di gravidanza dichiarando che "Nessuno può dirle cosa fare", oggi, con il parto letteralmente agli sgoccioli, Bianca ha condiviso con tutti qual è il suo stato d'animo adesso che sta per vivere l'esperienza del parto e abbracciare, per la prima volta, il suo bimbo, Noa Alexander.

Così, in una quest su Instagram dove ha chiesto ai suoi fan di farle delle domande, la compagna di Stefano Corti, che sta per diventare mamma per la prima volta a 35 anni, ha rivelato che questi ultimi giorni con il pancione sono un po' particolari.

"Non riesco a descrivere quello che provo, è un mix di emozioni - ha rivelato Bianca a chi le ha chiesto se fosse emozionata per il parto - Gli ultimi giorni prima del parto sono i più strani, particolari e incredibili da vivere. Sembra un sogno".

Così Bianca che da un lato si è presa un bello spavento per un'infezione al nono mese di gravidanza, dall'altro non vede l'ora di affrontare il parto, nonostante le paure, per conoscere finalmente suo figlio, ha ammesso di essere al settimo cielo e anche un po' frastornata da questo mix di emozioni.

"Aspetto solo quel momento" ha rivelato poi alla fine. Vediamo, allora, quale sarà il suo giorno fortunato.