Paura per Bianca Atzei, ricoverata per polmonite al nono mese di gravidanza

Bianca Atzei è ricoverata in ospedale a causa di una polmonite. Una strana assenza sui social aveva allarmato i fan negli ultimi giorni, così il compagno della cantante, Stefano Corti, ha fatto sapere su Instagram quanto accaduto: "In tanti ci avete scritto come mai Bianca è sparita da qualche giorno dai social. Purtroppo ha avuto problemi di salute oltre una polmonite in atto. Fortunatamente è in ripresa ma ancora ricoverata. È nelle fantastiche mani dei medici della Mangiagalli (clinica di Milano, ndr) e speriamo che presto possa tornare a casa".

Bianca Atzei, 35 anni, è al nono mese di gravidanza ed è questo il fatto più preoccupante. Corti, però, rassicura i fan: "Grazie a tutti per i messaggi - si legge nella sua ultima storia Instagram, in cui compare la compagna, sulla poltrona della sua camera d'ospedale, mentre si accarezza il pancione - Per aggiornarvi, sembra stia migliorando".

Bianza Atzei aspetta il primo figlio

Manca pochissimo all'arrivo di Noa Alexander, il primo figlio di Bianca Atzei e del compagno Stefano Corti. I due hanno voluto fortemente questo figlio, ricorrendo alla fecondazione assistita. Nel 2021 la cantante aveva raccontato il lungo calvario affrontato per riuscire a restare incinta, poi il dramma dell'aborto. Questa gravidanza è "un miracolo", come ha più volte dichiarato, e il sogno di diventare mamma si sta per realizzare accanto all'uomo che ama.