Bianca Atzei sulla possibilità di avere un secondo figlio: "Stefano me lo chiede ogni giorno"

Ormai sappiamo che i fan sono sempre molto curiosi di scoprire dettagli sulla vita dei propri idoli, e infatti spesso rivolgono a loro quesiti intimi a cui pochi vip sono disponibili a rispondere. Non è questo il caso di Bianca Atzei: durante il viaggio verso Bagnoregio, luogo in cui stasera terrà un concerto, la cantante ha risposto nella sue Instagram Stories ad alcune domande dei suoi follower, tutte dedicate al figlio Noa, nato lo scorso 18 gennaio, e alla sua vita da madre. Tra queste ne emerge una in particolare: "Vorresti regalare a Noa un fratellino o una sorellina in futuro?". Le altre, bene o male, riguardano lo svezzamento del piccolo, un altro possibile nome per il primogenito e il suo modo di vivere il fatto di essere diventata mamma.

Bianca Atzei risponde ai fan

Oggi la cantante ha deciso di dialogare un po' con i propri ammiratori sulla strada verso la cittadina in provincia di Viterbo, nel Lazio. Quando un follower le ha chiesto se volesse donare un fratellino o una sorellina al figlio, Bianca Atzei ha rivelato che Stefano Corti, il suo fidanzato, glielo chiede tutti i giorni, ma che per il momento non se la sente di affrontare un'altra gravidanza perché "son piena di Noa e sto finendo di trovare il mio equilibrio psico-fisico dopo il parto". Come non comprenderla? D'altronde, dal giorno della nascita del piccolo sono passati solo sei mesi e partorire un altro bambino non è certo cosa da poco, anche visto che già stare dietro a un solo pargolo non è affatto facile.

Grazie alle altre domande a lei poste su Instagram, abbiamo raccolto un po' di informazioni interessanti: per esempio, tra le possibili idee per il nome di Noa c'erano anche Alexander, Michelangelo, Blu, Orlando ed Etienne. Un fan poi le ha chiesto se a volte come madre si sentisse sbagliata, ma lei ha svelato di non essersi mai sentita in questo modo perché ha sempre fatto il possibile per vedere felice il figlio. Quando invece non è presente a causa del lavoro ha svelato di aver paura che il piccolo senta la sua mancanza: "Ecco, la sensazione che posso avere è la paura di mancare in qualcosa perché quello che conta per me è la sua serenità prima di ogni cosa". Bianca infine ha ammesso di aver sempre desiderato un maschietto.