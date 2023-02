Bianca Atzei, mamma da neanche un mese: "Sono prima di tutto Donna" ma è polemica

Che l'essere sensuale e femminile sia importante per Bianca Atzei era già noto. Dopotutto, come dimenticare quel suo servizio fotografico nuda, con il pancione che le era tanto stato criticato. "Ogni donna è diversa e vive in modo diverso la gravidanza" diceva all'epoca Bianca e sembra proprio non abbia cambiato idea sul tema dato che, a neanche un mese dal parto, la cantante ha subito voluto rivendicare la sua femminilità postando uno scatto di lei con trucco e parrucco perfetti, dove si definisce "Donna" prima di "mamma".

È chiaro, Bianca ha un forte bisogno di sentirsi sexy, bella, indipendente dopo il trambusto che la nascita di un figlio porta nella vita, specialmente in quella delle donne che, mettendo al mondo un bambino, perdono, per certi versi la propria identità. Ecco, Bianca, vuole ribellarsi a tutto ciò e chiamarsi "donna" con la D maiuscola e non solo mamma del piccolo Noa.

Che lei e il suo compagno Stefano Corti stiano vivendo un momento di crisi è noto. La coppia, infatti, solo pochi giorni fa ammetteva quanto fosse difficile essere genitori, molto di più di quello che si aspettassero e sembra proprio che la stessa Bianca voglia subito cercare di ristabilire qualche equilibrio nella sua vita e riappropriarsi, almeno, della propria immagine.

E così, ha fatto quello che sa fare meglio, posare davanti a una macchina fotografica, guardare l'obiettivo con uno sguardo seducente e postare il risultato su Instagram. Così, almeno per un attimo, si è potuta sentire di nuovo quella ragazza sexy e provocante che era fino a 18 giorni fa, quando il suo bambino non era ancora nato. E se in tanti l'hanno supportata nella sua scelta, altri sembrano non pensarla allo stesso modo riempiendola di critiche.

"Beata te che te lo puoi permettere" le scrive, infatti, qualcuno con disappunto e c'è anche chi commenta, infastidita: "Dal momento che hai messo al mondo un figlio, prima di tutto mamma".