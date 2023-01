Il video del parto di Bianca Atzei in tv

Sono immagini inedite che raccontano l'attesa e la felicità di due genitori che incontrano per la prima volta il loro bimbo.

Nell'ultima puntata del programma Mediaset la iena Stefano Corti ha voluto condividere in tv, la nascita del primogenito Noa Alexander, nato dalla relazione con la cantante Bianca Aztei. Immagini inedite che partono da quando il loro piccolo era solo un pensiero.

Dal test di gravidanza, alle lacrime di felicità. Noa Alexander è stato un bimbo tanto voluto dalla coppia che aveva provato anche la fecondazione assistita: "Abbiamo cercato questo bambino per 3 anni, non arrivava, così abbiamo provato la fecondazione assistita - racconta Corti - Bianca è rimasta incinta, poi però, al terzo mese di gravidanza, lo ha perso. Ci abbiamo riprovato ed è arrivato in maniera naturale"

Un servizio che parla di emozioni esclusive. Il pre ricovero, i preparativi, l'arrivo in ospedale, l'entrata in sala parto, la nascita e l'abbraccio con il piccolo.