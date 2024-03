Bianca Balti compie 40 anni e organizza un super party: foto e video della serata

Bianca Balti è stata la protagonista indiscussa del mega party organizzato in un locale di Milano per i suoi 40 anni. In un'atmosfera soffusa, arricchita da musiche dance e balli scatenati, la modella ha animato la festa con lo spirito più felice possibile, impreziosito dal dress code richiesto, "Bianchissima", che lei stessa ha interpretato alla grande con un abito composto da reggiseno e una cascata di cristalli.

Tanti i video e le foto della serata postati sul suo account Instagram: "Volevo dirvi che vi voglio un sacco di bene!" urla la festeggiata agli amici invitati (tra i quali Marco Mengoni, Emis Killa, Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e Gilda Ambrosio) prima di spegnere le candeline dalle due torte, una con la scritta "Forty and still don't get jokes" (40 anni e ancora non capisco le battute), e l'altra con "...And too young for botox" (...e troppo giovane per il botox) scritto su. Tra brindisi e balli scatenati, la serata è stata davvero indimenticabile.



Bianca Balti e la festa con le figlie

Bianca Balti ha compiuto 40 anni il 19 marzo e prima del party ha festeggiato con le figlie Matilde Lucidi e Mia MacRae a mezzanotte, con palloncini a forma di 40 ad addobbare la stanza. Matilde ha 17 anni ed è nata dal primo matrimonio della modella, e vive a Parigi con il papà Christian Lucidi. Mia, nata dal matrimonio con Matthew MacRae, ne ha 9 e insieme alla mamma abita a Los Angeles. Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere la decisione di regalare il congelamento degli ovuli alla sua primogenita: "Quando hai 21 anni ti regalo il social freezing, così non ci pensi più, ti fai la tua vita e quando vuoi una gravidanza hai già tutto il necessario", ha detto la modella a Matilde: "Sarebbe fantastico se fosse gratuito per tutte, per non avere la pressione dell'orologio biologico. Nella vita bisogna pensare a che cosa è importante per noi".

Di seguito i video della festa di Bianca Balti

