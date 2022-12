VIDEO | Bianca Balti dopo l'operazione: "Ho rimosso i seni, uscita ora dall'anestesia"

Bianca Balti si è operata e tutto sembra essere andato per il meglio. Dopo l'annuncio delle scorse settimane, la modella si è sottoposta ad una doppia mastectomia preventiva all'età di 38 anni, ovvero la rimozione di entrambi i seni sani. Una decisione presa dopo aver scoperto di essere portatrice della mutazione BRCA1, che predispone allo sviluppo del cancro. A fare lo stesso fu l'attrice Angelina Jolie, anni fa. L'operazione per la modella e musa di Dolce e Gabbana si è svolta invece ieri presso il Providence Saint Joseph Medical Center della California, stato in cui vive da anni.

"È andato tutto bene", scrive oggi Bianca in un video in cui si mostra ancora provata dai farmaci. "Sono uscita adesso dall'anestesia, avevo un bel dolorino quando mi sono svegliata, poi mi hanno dato antidolorifici ed ora sono in camera mia", prosegue sui suoi profili social, dove non perde il sorriso ed anzi scherza nonostante la stanchezza: "Mi hanno anche dato un reggiseno rosa, qui in stanza ho la tv e anche un crocifisso. Vi continuerò a dare aggiornamenti anche se non ve ne fregherà nulla".

Convinta della sua decisione, ieri Bianca scriveva così prima di entrare in sala operatoria: "Prontissima a ridurre del 95% il mio rischio di contrarre un tumore al seno". Alle figlie Matilde e Mia ha detto: "Mamma si opera perché ama troppo la vita". E, oltre all'affetto delle figlie, anche il supporto dei follower in queste settimane è stato unanime: "Grande donna! Lode al tuo coraggio! Guarisci presto!", le hanno scritto in molti.

Un paio di mesi fa Balti aveva annunciato la volontà di congelare i suoi ovociti, precisando poi che si sarebbe sottoposta ad una doppia mastectomina e isterectomia, ovvero la rimozione di seno, tube e ovaie. Proprio di recente infatti la 38enne, aveva scoperto di essere portatrice della mutazione BRCA1, ovvero quella che aumenta fino al 40% la possibilità di ammalarsi di tumore alle ovaie.