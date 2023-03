Bianca Balti in versione mamma con la figlia Matilde (che le somiglia tantissimo): le foto

L'intervista rilasciata a Francesca Fagnani nell'ultima puntata di Belve ha fatto emergere tutta la schiettezza propria del modo di essere di Bianca Balti. La 38enne originaria di Lodi, tra le top model italiane più acclamate del mondo, non ha risparmiato alcun dettaglio nel dialogo trasmesso su Rai 2, occasione che ha permesso al pubblico di apprezzarla oltre all'indiscutibile bellezza da sempre suo biglietto da visita professionale.

Il problema delle dipendenze, affettive e da sostanze stupefacenti, il rapporto con gli uomini anche molto doloroso e quello con le figlie, Matilda e Mia, nate da due relazioni diverse, sono stati tra gli argomenti discussi nel corso della conversazione che tutt'ora viene citata dai follower sui social, a corredo dell'ultimo post che la mostra proprio insieme alla sua primogenita 16enne. "Non è stato altro che un sogno" si legge nella descrizione della raccolta dei momenti più significativi di giornate trascorse insieme, scandite da notti insieme nel lettone, shopping, momenti di svago e videochiamate con la sorellina più piccola. Ed è impossibile non notare l'incredibile somiglianza tra mamma e figlia, splendide nelle foto commentate da migliaia di follower.

La ragazza è nata dalla relazione tra Bianca Balti e Christian Lucidi, assistente fotografo conosciuto a New York agli inizi della sua carriera. La loro relazione è finita poco dopo la nascita di Matilde che oggi ha scelto di vivere con il padre. "É stato uno dei momenti più brutti della mia vita. Non mi drogavo già da tre anni, ma ho capito che non era pronta a perdonarmi", ha raccontato la modella che ora con la figlia ha costruito un rapporto stabile e sereno, come dimostrato anche da queste ultime foto.