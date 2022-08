"Non ti turba sia diventata così sexy?". Bianca Balti con la figlia, la replica a tono

Coinvolge spesso la figlia Matilde nei siparietti su TikTok, Bianca Balti. E questa volta ha voluto rispondere a tono a chi le ha rivolto una domanda inopportuna in merito all'avvenenza della ragazza, avuta 15 anni fa dall'ex marito, il manager Christian Lucidi. "Non ti turba che Matilde stia diventando così sexy? Hai paura per lei"?, ha chiesto un utente nel gioco di TikTok sulle domande e risposte ai volti noti. E Bianca non ci ha pensato due volte a rispondere.

"Più che altro - ha risposto la modella - Mi auguro che chi ha dei figli maschi li stia educando al rispetto delle donne, indipendentemente da come si vestono o truccano. Perché non è responsabilità di chi ha una figlia femmina educarla ad essere modesta". Insomma, Balti, musa di Dolce e Gabbana, ribalta a questione in modo più opportuno rispetto a come il quesito era stato posto. Oltre 40mila i like per la sua replica.

Matilda è la primogenita di Bianca ed è nata dal primo matrimonio avuto col fotografo e manager Lucidi, con cui le nozze sono durate quattro anni. Balti ha avuto poi la secondogenita Mia, frutto dell'amore per Matthew McRae, a cui ha detto addio nel 2017. Proprio di recente, la super modella ha rivelato di aver deciso di congelare gli ovociti. "per diventare nuovamente mamma al momento giusto". "L’indipendenza di cui io avevo bisogno era quella riproduttiva. Così un anno fa optai per congelare gli ovociti", ha spiegato.