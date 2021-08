Bianca Balti e la figlia sono due goccie d'acqua: la bellezza mozzafiato della piccola Mia

Una emoticon a forma di Dna ed un cuore. Così Bianca Balti si mostra su Instagram accanto alla figlia Mia, la minore, nata sei anni fa. Una somiglianza impressionante tra la modella lodigiana e la sua erede, tale da raccogliere quasi 100mila like in poche ore. "So di essere una privilegiata perché sono giovane e ho già una famiglia", ha detto in passato la 37enne, vera e propria musa di Dolce e Gabbana, madre anche di Matilde, 14.

Bianca si immortala insieme alla figlia a Los Angeles, città in cui vive ormai da anni. L'occasione è un pomeriggio di relax-madre e figlia. In sottofondo alle Instagram Stories, il brano In my arms di Nick Cave. Mamma single, Balti ha divorziato nel 2017 da Matthew McRae, dj e padre della sua secondogenita, dopo appena sei mesi di matrimonio (lampo). Nel passato anche una lunga storia d'amore con Christian Lucidi, fotografo, da cui ha avuto la prima bambina ad appena 23 anni. Poi una storia con Sal Lahoud, 35 anni, manager nel campo della finanza, che però di recente non si è più mostrato al fianco della top model.