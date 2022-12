Bianca Balti: "L'8 dicembre rimuoverò entrambi i seni, sono terrorizzata"

Lo aveva già preannunciato tempo fa, ma adesso la data della sua doppia mastectomia preventiva è stata definita. L'8 dicembre la top model Bianca Balti si farà rimuovere entrambi i seni, entrambi sani. Ad annunciarlo è lei stessa, in una newsletter a cuore aperto che ha mandato ai suoi fan dove ha svelato non solo la data della sua operazione ma anche il suo stato d'animo, quello di una donna terrorizzata all'idea di svolgere un intervento così drastico come la rimozione di entrambi i seni per prevenire la comparsa del cancro data una mutazione genetica che la presidpone all'insorgenza di questo tipo di malattia, nello specifico a seno e ovaie.

Bianca, così, a due giorni dall'operazione che le cambierà per sempre la vita, sceglie di mettersi a nudo psicologicamente e mostrare le sue fragilità ed emozioni condividendo con tutti le tappe di una scelta molto coraggiosa e difficile per una modella, mamma e donna di 38 anni.

"Sono terrorizzata" ammette Bianca senza avere paura di mostrarsi vulnerabile e racconta come ha preso la decisione di rimuovere i seni e come l'ha comunicato a sua figlia Mia.

"Mamma si opera perché ama troppo la vita" - ha rivelato Chiara - Così ho detto a Mia e così dico anche a voi. Giovedì 8 dicembre 2022, alle ore 11.00 di Los Angeles, per l'ennesima volta Bianca sceglie la vita". La mia voglia di lottare è sempre stata proporzionale alle difficoltà che mi affliggevano. Nessuno mi ha mai obbligata, ho sempre scelto io di esistere".

Parole che hanno colpito e commosso tutti i fan della modella e chiunque si sia trovato a dover prendere una decisione difficile come questa che ha mostrato una grande comprensione e vicinanza a Bianca.