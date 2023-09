Bianca Balti: "Alle mie figlie parlo della sfera intima. Non dobbiamo vergognarci della nostra vagina"

Bianca Balti non ha peli sulla lingua e questo lo sappiamo bene. Come dimenticare le sue recenti dichiarazioni sulla sua incredibile attrazione per l'organo genitale maschile che erano riuscite a mettere in imbarazzo perfino l'imperturbabile Francesca Fagnani durante la sua intervista a Belve. Oggi, Bianca, è tornata a parlare di sesso, intimità, scoperta del proprio corpo e di come affronta questi temi nella sua stessa vita e specialmente con le figlie.

"Non bisogna vergognarsi della propria vagina", è così che la topmodel ha espresso la sua opinione sul tema raccontando di come, per lei, la scoperta dell'anatomia femminile e della sessualità è arrivata molto tardi e che i suoi genitori non sono stati in grado di parlarle mai di sesso, tema troppo tabù da affrontare in famiglia.

Durante un'intervista con Freeda, infatti, Bianca ha rivelato che con sua mamma, parlare di sesso era praticamente impossibile e imbarazzantissimo. Lo stesso imbarazzo lo vorrebbe evitare alle sue figlie a tutti i costi.

"Quando ero adolescente non parlavo con nessuno della sfera intima, mia madre era la peggiore, con le amiche nemmeno ne parlavo e neanche con i partner e ogni dubbio che avevo me lo tenevo dentro - ha specificato Bianca -. Alle mie figlie parlo della sfera intima, cerco di normalizzare l'argomento, di parlare di vulva, di vagina. Io quando ero piccola ero convinta che la pipì uscisse dal clitoride, solo dopo ho scoperto l'anatomia della vagina in tempi recenti. Oggi mi sento molto più a mio agio della mia intimità, parlare di vulva e vagina è una cosa normale ma per tanti altre persone è ancora un tabù. Il tabù sull'intimità di limita tantissimo, se non ne parliamo rimaniamo ignoranti".

Poi, la 39enne, ci ha tenuto a dare un consiglio a tutte le donne: "La vagina è il vostro potere, non bisogna vergognarsene, bisogna amarla e poi gli uomini non sembrano vergognarsi del proprio pene".