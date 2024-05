Bianca Berlinguer contro Fedez: "Ha abbandonato Chiara nelle difficoltà. Scusate, ma devo dirlo"

Un mese fa la giornalista Francesca Fagnani ha provocato Fedez, lasciando intendere che il rapper ha abbandonato la moglie nel momento del bisogno, ovvero quando li è stata travolta dallo scandalo giudiziario del Pandoro Gate. Oggi a ribadire quella tesi ci pensa Bianca Berlinguer, che nell'ultima puntata di Cartabianca ha intervistato Selvaggia Lucarelli, ovvero la giornalista che ha sollevato il caso Pandoro, e che è lei stessa concorde con questo punto di vista.

Dopo che Bianca e Selvaggia hanno affrontato la questione, Bianca ha preso la parola per fare una precisazione. "Però una cosa la dico, appena lei è stata in difficoltà lui ha preso e se n’è andato via di casa" ha detto guardando i suoi ospiti. "Scusatemi, ma questo penso. Non per entrare nel merito di vicende, però questo fa un po’ pensare. Eh vabbè però è così. Dopo quindici giorni se ne era già andato a vivere in un’altra casa, quella nuova da 400 metri quadri. In questo momento l’abbandonata è stata lei che era quella che aveva tenuto in piedi questa coppia, questo marchio, questo brand. Tra i due mi è sembrata più attiva lei in questo senso. Lei aveva tenuto tutto in piedi prima che succedessero queste ultime dinamiche".

Immediata la replica di Lucarelli: "Guarda che l’hai riassunta in maniera brutale, ma molto onesta".

In questi anni Chiara e Fedez hanno affrontato diverse difficoltà. Lui in particolare si è trovato faccia a faccia con problemi di salute importanti - il tumore prima, poi una emorragia interna - e lei gli è stata sempre accanto. Impossibile non ricordare le notti vissute fianco a fianco in ospedale. Negli stessi anni invece la vita di lei è stata segnata da una ascesa di continui successi, professionali e privati, interrotti solo dallo scandalo Balocco appunto. La critica di Berlinguer e di molti altri è che il marito, padre dei figli Leone e Vittoria, si sia defilato nel primo momento in cui Chiara è apparsa davvero vulnerabile.