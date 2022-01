Bianca Berlinguer si racconta: dalle nozze con Luigi Manconi alla "intrusione sgradevole" di Valerio Merola

Bianca Berlinguer si è raccontata in un’intervista che ha toccato tutti gli aspetti della sua vita: quella di giornalista e conduttrice televisiva, di figlia del leader del Partito Comunista Enrico e anche di futura moglie del compagno Luigi Manconi che sposerà dopo 25 anni insieme.

“Aspettiamo una tregua dal Covid per sposarci” ha spiegato Bianca al Corriere della sera a proposito del matrimonio deciso “all’improvviso, forse per festeggiare virtualmente le nozze d’argento”. La notizia delle nozze è stata diffusa a dicembre, ma la coppia resta comunque sempre molto riservata sul proprio privato: “Se un settimanale non avesse notato le pubblicazioni, non l’avremmo mai raccontato”, ha affermato la conduttrice parlando del futuro marito che ha perso la vista nel 2007. Come si affronta un evento simile? “Coinvolge tutta la famiglia, ma Luigi è stato bravo e coraggioso: è riuscito a continuare la vita di prima, scrive libri, editoriali, organizza convegni, presiede la sua Onlus sui diritti” ha detto di lui, giornalista, scrittore, ex senatore e docente di Sociologia a Milano.

La breve frequentazione con Valerio Merola

In passato Bianca Berlinguer ebbe una storia sentimentale con l’attore Saverio Vallone e una breve frequentazione con Valerio Merola. Ma se con il primo ha mantenuto buoni rapporti (“ Ci siamo rivisti di recente, ha una bellissima famiglia”), altrettanto piacevole non è il ricordo di Merola: “Lo frequentai, ventenne, per un solo weekend. La sua fu un’intrusione sgradevole, mirata a farsi pubblicità” ha confidato oggi la conduttrice di Cartabianca, talk di Rai3 che - dice - “consente di mostrare di più le emozioni, il carattere”.

A proposito di tv, fisso, ormai, è il siparietto con Mauro Corona nel programma: “Piace perché risultiamo così diversi e comunica allegria, bene prezioso di questi tempi. Ormai, abbiamo un rapporto di affetto. Ne abbiamo passate, di vicissitudini” il commento riguardo al suo essere coppia televisiva con lo scrittore, bandito dalla Rai per volere del direttore Franco di Mare quando le diede della gallina in diretta. “L’espressione era pesante, ma la sanzione non poteva essere l’interdizione a vita” ha detto ancora a proposito parlando di una situazione che la fece sentire molto sola. “Mi sentivo senza interlocutori, una situazione che si era verificata quasi mai” ha aggiunto: “Che fossi andata d’accordo o no coi vertici Rai, il dialogo c’era stato sempre. Ora, avendo nel nuovo Ad Carlo Fuortes un interlocutore, mi sento più sicura”.