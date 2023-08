"So che la mia scelta ha suscitato critiche": Bianca Berlinguer parla ai follower dopo l'addio alla Rai

La data c'è e ora è ufficiale: martedì 5 settembre, alle 21.25 su Rete 4, Bianca Berlinguer inaugura un nuovo capitolo della sua carriera che prosegue a Mediaset dopo 34 anni in Rai. L'ufficialità sulla fine del suo rapporto professionale con la tv pubblica è arrivata a luglio scorso con l'annuncio dell'azienda e poi con le motivazioni spiegate dalla stessa giornalista: "Già da tempo mi sentivo isolata, un'estranea nella mia stessa famiglia. Assenza di quella comunanza di intenti che ti porta a lavorare bene e tranquillamente. Costretta a parare colpi, sempre da sola con il mio gruppo di lavoro. Tollerata e non coinvolta", aveva raccontato.

E adesso che al debutto del suo nuovo programma - ancora top secret il nome - mancano poche settimane, ecco che la stessa Berlinguer ha voluto rivolgersi al suo pubblico intercettato direttamente sui social con una dichiarazione affiancata a una foto che la mostra insieme a Mauro Corona, dopo Cartabianca, con lei anche nella nuova avventura Mediaset.

"Buonasera a tutti, dopo un po' di vacanze nella mia meravigliosa Sardegna si torna al lavoro. Quest'anno, lo sapete, non è uguale a quelli precedenti. C'è una novità importante: la nostra trasmissione andrà in onda sempre il martedì, sempre alle 21.25 ma su Rete 4", ha detto la giornalista prima di addentrarsi nelle motivazioni che l'hanno spinta ad accettare l'offerta della tv guidata da Pier Silvio Berlusconi: "Abbiamo ritenuto che questa rete offrisse, nell'attuale situazione, le condizioni migliori per proseguire con serenità il nostro lavoro. So che la scelta di passare da Rai a Mediaset ha suscitato anche perplessità e critiche. Non me le nascondo ma ho fiducia che il programma, che andrà in onda dal 5 settembre, dimostrerà che le nostre idee e le nostre passioni non sono in alcun modo cambiate e che i dibattiti, le parole che diremo e le immagini che mostreremo saranno la più coerente prosecuzione del lavoro fatto negli anni precedenti".

"Ci auguriamo che i nostri tradizionali ascoltatori e amici si uniscano al pubblico che da sempre segue Mediaset e l'informazione di Rete 4", ha aggiunto: "Vogliamo provare, come sempre in passato, a rivolgerci a tutti, superando pregiudizi e barriere di ogni tipo. Vi aspettiamo da martedì 5 settembre, alle 21.25 su Rete 4 e, come sempre, sarà con noi anche Mauro Corona". Migliaia i commenti scritti a corredo del messaggio così diretto, salutato con curiosità da quanti assicurano che continueranno a seguirla anche in questa nuova esperienza.