Bianca Berlinguer sposa a 62 anni, chi è il marito Luigi Manconi

Pensava di riuscire a far passare tutto sotto traccia, considerata la riservatezza a cui ci ha sempre abituati, e invece questa volta per Bianca Berlinguer c'è stato poco da fare: impossibile per i giornalista di cronaca rosa non venire a sapere delle pubblicazioni affisse al comune di Roma. Già perché, a sessant'anni inoltrati e dopo oltre trent'anni d'amore, la conduttrice di Cartabianca è pronta a sposare il compagno Luigi Manconi in un blindatissimo matrimonio.

La fotografia delle pubblicazioni sembra non lasciare spazio ad equivoci. E' la rivista Di Più, nel numero in edicola questa settimana, a pubblicarla. Nessun messaggio da parte della figlia dello storico leader del PCI (Partito comunista italiano) Enrico Berlinguer dopo la fuga di notizie, ma sulle nozze sembrano proprio non esserci dubbi. E pensare che, in una recente intervista, la donna si era detta in pace con la sua relazione al punto da non desiderare alcun matrimonio. Poi deve aver cambiato idea, o forse era solo un modo per sviare i sospetti.

Chi è Luigi Manconi e la storia con Bianca

Bianca e Luigi sono legati dagli anni Novanta. Insieme hanno avuto una figlia di nome Giulia, oggi 23enne. Lui, giornalista, scrittore ed ex senatore nonché docente di Sociologia a Milano, vive con Bianca nella Capitale, città in cui, appunto, verrà pronunciato il fatidico sì.

Per lei si tratta di seconde nozze, considerato il fatto che in passato ha sposato Stefano Morroni, anch'esso giornalista nonché attuale capo della comunicazione Rai: il divorzio è arrivato nel 1995. Poi, è arrivato Luigi.